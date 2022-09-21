В обстоятельствах разбирается полиция Фото: Илья Московец © URA.RU

В Катав-Ивановском районе (Челябинская область) 18-летний юноша погиб, решив съездить за грибами на самодельном вездеходе. Транспортное средство перевернулось и загорелось, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. В пресс-службе ГУМ МВД по Челябинской области информацию подтвердили.

«20 сентября в 14:00 на территории Катав-Ивановского района в лесу в двух километрах от села Верх-Катавка водитель, 18-летний молодой человек, управляя самодельным вездеходом, при неустановленных обстоятельствах совершил опрокидывание вездехода, в результате чего произошло возгорание данного транспортного средства. В результате несчастного случая водитель получил ожоги 100% поверхности тела и дыхательных путей, был госпитализирован, но умер в больнице», — рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что парень взял вездеход у родных. Поехал в лес за грибами. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, назначены экспертизы.