Прокуратура нашла нарушение в детсаду Пермского края

22 сентября 2022 в 19:05 Размер текста - 17 +

Руководство детского сада нарушило закон Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Работник детского сада № 15 в Чернушинском районе Перми обратился в прокуратуру с жалобой на своего работодателя. Подробности о нарушении и принятых мерах рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры. «Установлено, что заявитель вынужден был самостоятельно за счет своих личных средств пройти обязательный медицинский осмотр. Тогда как по закону медосмотр должен оплачивать работодатель», — сообщили в ведомстве. После проведенной прокурорской проверки, заведующему детсадом и начальнику образования администрации Чернушки внесено представление. Работнику была компенсирована стоимость медосмотра, а должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Работник детского сада № 15 в Чернушинском районе Перми обратился в прокуратуру с жалобой на своего работодателя. Подробности о нарушении и принятых мерах рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры. «Установлено, что заявитель вынужден был самостоятельно за счет своих личных средств пройти обязательный медицинский осмотр. Тогда как по закону медосмотр должен оплачивать работодатель», — сообщили в ведомстве. После проведенной прокурорской проверки, заведующему детсадом и начальнику образования администрации Чернушки внесено представление. Работнику была компенсирована стоимость медосмотра, а должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.