Прокуратура нашла нарушение в детсаду Пермского края

Работник детского сада № 15 в Чернушинском районе Перми обратился в прокуратуру с жалобой на своего работодателя. Подробности о нарушении и принятых мерах рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.
«Установлено, что заявитель вынужден был самостоятельно за счет своих личных средств пройти обязательный медицинский осмотр. Тогда как по закону медосмотр должен оплачивать работодатель», — сообщили в ведомстве.
После проведенной прокурорской проверки, заведующему детсадом и начальнику образования администрации Чернушки внесено представление. Работнику была компенсирована стоимость медосмотра, а должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
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