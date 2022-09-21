21 сентября 2022

Прокуратура нашла нарушение в детсаду Пермского края

© Служба новостей «URA.RU»
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Новые детские сады и строительство трамвайной линии в Академический. Екатеринбург, детский сад, детсад, дошкольное учреждение, спортзал, детский сад45
Руководство детского сада нарушило закон Фото:

Работник детского сада № 15 в Чернушинском районе Перми обратился в прокуратуру с жалобой на своего работодателя. Подробности о нарушении и принятых мерах рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

«Установлено, что заявитель вынужден был самостоятельно за счет своих личных средств пройти обязательный медицинский осмотр. Тогда как по закону медосмотр должен оплачивать работодатель», — сообщили в ведомстве.

После проведенной прокурорской проверки, заведующему детсадом и начальнику образования администрации Чернушки внесено представление. Работнику была компенсирована стоимость медосмотра, а должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

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Работник детского сада № 15 в Чернушинском районе Перми обратился в прокуратуру с жалобой на своего работодателя. Подробности о нарушении и принятых мерах рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры. «Установлено, что заявитель вынужден был самостоятельно за счет своих личных средств пройти обязательный медицинский осмотр. Тогда как по закону медосмотр должен оплачивать работодатель», — сообщили в ведомстве. После проведенной прокурорской проверки, заведующему детсадом и начальнику образования администрации Чернушки внесено представление. Работнику была компенсирована стоимость медосмотра, а должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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