21 сентября 2022

Пьяный сотрудник ГИБДД на Audi снес забор и фонарь в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, логотип, ауди, audi
Мужчина попал в ДТП на своем Audi Фото:

В поселке Игрим (Березовский район) сотрудник ГИБДД в состоянии алкогольного опьянения врезался в забор и повредил опору освещения. Об этом URA.RU сообщил депутат Югорска Антон Пантин.

«Действующий сотрудник ГИБДД, капитан Бугаев на своем автомобиле марки Audi Q7 <…> в состоянии алкогольного опьянения влетел в забор и опоры освещения», — сообщил агентству депутат. В пресс-службе УМВД по ХМАО подтвердили, что ДТП действительно произошло.

«По факту ДТП мы проводим служебную проверку, установлена личность владельца. Владелец автомобиля является действующим сотрудником органов внутренних дел. Служебная проверка проводится с целью установления всех обстоятельств произошедшего. По ее окончании будет решаться вопрос об увольнении сотрудника из органов внутренних дел по отрицательным мотивам», — сообщили корреспонденту агентства правоохранители. Фамилию сотрудника в ведомстве не называют, однако источник URA.RU в силовых структурах подтверждает, что речь идет об одном и том же человеке.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте во дворе дома по улице Салманова произошел конфликт со стрельбой. Одним из участников перестрелки стал начальник городского убойного отдела УМВД России, находящийся в состоянии алкогольного опьянения.

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В поселке Игрим (Березовский район) сотрудник ГИБДД в состоянии алкогольного опьянения врезался в забор и повредил опору освещения. Об этом URA.RU сообщил депутат Югорска Антон Пантин. «Действующий сотрудник ГИБДД, капитан Бугаев на своем автомобиле марки Audi Q7 <…> в состоянии алкогольного опьянения влетел в забор и опоры освещения», — сообщил агентству депутат. В пресс-службе УМВД по ХМАО подтвердили, что ДТП действительно произошло. «По факту ДТП мы проводим служебную проверку, установлена личность владельца. Владелец автомобиля является действующим сотрудником органов внутренних дел. Служебная проверка проводится с целью установления всех обстоятельств произошедшего. По ее окончании будет решаться вопрос об увольнении сотрудника из органов внутренних дел по отрицательным мотивам», — сообщили корреспонденту агентства правоохранители. Фамилию сотрудника в ведомстве не называют, однако источник URA.RU в силовых структурах подтверждает, что речь идет об одном и том же человеке. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте во дворе дома по улице Салманова произошел конфликт со стрельбой. Одним из участников перестрелки стал начальник городского убойного отдела УМВД России, находящийся в состоянии алкогольного опьянения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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