Пьяный сотрудник ГИБДД на Audi снес забор и фонарь в ХМАО

22 сентября 2022 в 21:30 Размер текста - 17 +

Мужчина попал в ДТП на своем Audi Фото: Александр Константинов © URA.RU В поселке Игрим (Березовский район) сотрудник ГИБДД в состоянии алкогольного опьянения врезался в забор и повредил опору освещения. Об этом URA.RU сообщил депутат Югорска Антон Пантин. «Действующий сотрудник ГИБДД, капитан Бугаев на своем автомобиле марки Audi Q7 <…> в состоянии алкогольного опьянения влетел в забор и опоры освещения», — сообщил агентству депутат. В пресс-службе УМВД по ХМАО подтвердили, что ДТП действительно произошло. «По факту ДТП мы проводим служебную проверку, установлена личность владельца. Владелец автомобиля является действующим сотрудником органов внутренних дел. Служебная проверка проводится с целью установления всех обстоятельств произошедшего. По ее окончании будет решаться вопрос об увольнении сотрудника из органов внутренних дел по отрицательным мотивам», — сообщили корреспонденту агентства правоохранители. Фамилию сотрудника в ведомстве не называют, однако источник URA.RU в силовых структурах подтверждает, что речь идет об одном и том же человеке. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте во дворе дома по улице Салманова произошел конфликт со стрельбой. Одним из участников перестрелки стал начальник городского убойного отдела УМВД России, находящийся в состоянии алкогольного опьянения.

В поселке Игрим (Березовский район) сотрудник ГИБДД в состоянии алкогольного опьянения врезался в забор и повредил опору освещения. Об этом URA.RU сообщил депутат Югорска Антон Пантин. «Действующий сотрудник ГИБДД, капитан Бугаев на своем автомобиле марки Audi Q7 <…> в состоянии алкогольного опьянения влетел в забор и опоры освещения», — сообщил агентству депутат. В пресс-службе УМВД по ХМАО подтвердили, что ДТП действительно произошло. «По факту ДТП мы проводим служебную проверку, установлена личность владельца. Владелец автомобиля является действующим сотрудником органов внутренних дел. Служебная проверка проводится с целью установления всех обстоятельств произошедшего. По ее окончании будет решаться вопрос об увольнении сотрудника из органов внутренних дел по отрицательным мотивам», — сообщили корреспонденту агентства правоохранители. Фамилию сотрудника в ведомстве не называют, однако источник URA.RU в силовых структурах подтверждает, что речь идет об одном и том же человеке. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте во дворе дома по улице Салманова произошел конфликт со стрельбой. Одним из участников перестрелки стал начальник городского убойного отдела УМВД России, находящийся в состоянии алкогольного опьянения.