В Екатеринбурге затонула яхта с людьми на борту

В Верх-Исетском пруду Екатеринбурга затонула яхта из-за столкновения с подводной опорой линии электропередач (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Верх-Исетском пруду Екатеринбурга 11 августа затонула яхта с учениками парусному яхтингу из-за столкновения с подводной опорой линии электропередач. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил представитель компании Rent-a-Boat Александр Терещенко.

«11 августа затонула яхта с обучающимися из-за столкновения с одной из семи подводных опор ЛЭП в Верх-Исетском пруду. Корпус судна пробило ниже ватерлинии, и яхта ушла под воду на 90% за семь минут», — рассказал Терещенко. В результате инцидента никто не пострадал.

На следующий день представитель компании встретился с учениками парусному яхтингу и предложил в качестве компенсации повторно выйти на воду на другой яхте. Однако они отклонили предложение Терещенко и потребовали полмиллиона за сломанные телефоны. «Материального ущерба по нашей вине, никакого нет. Мы отвечаем за жизнь и здоровье людей, а не за вещи, которые у людей с собой», — рассказал Терещенко.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижнем Тагиле из-за сильного ветра перевернулись яхты. Это произошло во время соревнований по парусному спорту, инцидент попал на видео.