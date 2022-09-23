23 сентября 2022

В Екатеринбурге затонула яхта с людьми на борту

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, утка, яхта, верх-исетский пруд, утята, виз
В Верх-Исетском пруду Екатеринбурга затонула яхта из-за столкновения с подводной опорой линии электропередач (архивное фото) Фото:

В Верх-Исетском пруду Екатеринбурга 11 августа затонула яхта с учениками парусному яхтингу из-за столкновения с подводной опорой линии электропередач. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил представитель компании Rent-a-Boat Александр Терещенко.

«11 августа затонула яхта с обучающимися из-за столкновения с одной из семи подводных опор ЛЭП в Верх-Исетском пруду. Корпус судна пробило ниже ватерлинии, и яхта ушла под воду на 90% за семь минут», — рассказал Терещенко. В результате инцидента никто не пострадал.

На следующий день представитель компании встретился с учениками парусному яхтингу и предложил в качестве компенсации повторно выйти на воду на другой яхте. Однако они отклонили предложение Терещенко и потребовали полмиллиона за сломанные телефоны. «Материального ущерба по нашей вине, никакого нет. Мы отвечаем за жизнь и здоровье людей, а не за вещи, которые у людей с собой», — рассказал Терещенко.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижнем Тагиле из-за сильного ветра перевернулись яхты. Это произошло во время соревнований по парусному спорту, инцидент попал на видео.

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В Верх-Исетском пруду Екатеринбурга 11 августа затонула яхта с учениками парусному яхтингу из-за столкновения с подводной опорой линии электропередач. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил представитель компании Rent-a-Boat Александр Терещенко. «11 августа затонула яхта с обучающимися из-за столкновения с одной из семи подводных опор ЛЭП в Верх-Исетском пруду. Корпус судна пробило ниже ватерлинии, и яхта ушла под воду на 90% за семь минут», — рассказал Терещенко. В результате инцидента никто не пострадал. На следующий день представитель компании встретился с учениками парусному яхтингу и предложил в качестве компенсации повторно выйти на воду на другой яхте. Однако они отклонили предложение Терещенко и потребовали полмиллиона за сломанные телефоны. «Материального ущерба по нашей вине, никакого нет. Мы отвечаем за жизнь и здоровье людей, а не за вещи, которые у людей с собой», — рассказал Терещенко. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижнем Тагиле из-за сильного ветра перевернулись яхты. Это произошло во время соревнований по парусному спорту, инцидент попал на видео.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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