25 сентября 2022
24 сентября 2022
23 сентября 2022

Тюменка похвасталась урожаем опят и раскрыла место сбора. Фото, видео

Тюменка похвасталась урожаем опят и поделилась местом сбора в соцсетях
© Служба новостей «URA.RU»
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Осенняя природа, разное Курган, грибы, опята
Жительница Тюмени поделилась фотографиями опят в соцсетях Фото:

Жительница Тюмени собрала не меньше десяти литров опят на Старотобольском тракте (Тюменская область) за «Серебрянным Бором». Об этом она рассказала в социальных сетях, поделившись фотографиями и видео грибов.

«Теперь я поняла, что такое „настоящие опята“. Литров десять как минимум собрала. Куча малышек для маринования», — написала пост Оксана Санникова в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте», прикрепив фотографии и видео опят. Тюменка под публикацией добавила, что собирала грибы за «Серебрянным Бором» по провой стороне, если ехать от Тюмени по Старотобольскому тракту.

Ранее URA.RU писало, что тюменские грибники столкнулись с ядовитой змеей. Девушка засняла на видео гадюку в лесу в районе деревни Железный перебор и поделилась записью в соцсетях.

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Жительница Тюмени собрала не меньше десяти литров опят на Старотобольском тракте (Тюменская область) за «Серебрянным Бором». Об этом она рассказала в социальных сетях, поделившись фотографиями и видео грибов. «Теперь я поняла, что такое „настоящие опята“. Литров десять как минимум собрала. Куча малышек для маринования», — написала пост Оксана Санникова в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте», прикрепив фотографии и видео опят. Тюменка под публикацией добавила, что собирала грибы за «Серебрянным Бором» по провой стороне, если ехать от Тюмени по Старотобольскому тракту. Ранее URA.RU писало, что тюменские грибники столкнулись с ядовитой змеей. Девушка засняла на видео гадюку в лесу в районе деревни Железный перебор и поделилась записью в соцсетях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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