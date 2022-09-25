Тюменка похвасталась урожаем опят и поделилась местом сбора в соцсетях

Жительница Тюмени поделилась фотографиями опят в соцсетях Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жительница Тюмени собрала не меньше десяти литров опят на Старотобольском тракте (Тюменская область) за «Серебрянным Бором». Об этом она рассказала в социальных сетях, поделившись фотографиями и видео грибов.

«Теперь я поняла, что такое „настоящие опята“. Литров десять как минимум собрала. Куча малышек для маринования», — написала пост Оксана Санникова в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте», прикрепив фотографии и видео опят. Тюменка под публикацией добавила, что собирала грибы за «Серебрянным Бором» по провой стороне, если ехать от Тюмени по Старотобольскому тракту.

Ранее URA.RU писало, что тюменские грибники столкнулись с ядовитой змеей. Девушка засняла на видео гадюку в лесу в районе деревни Железный перебор и поделилась записью в соцсетях.

Фото: Оксана Санникова в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте»

Фото: Оксана Санникова в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте»