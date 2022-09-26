26 сентября 2022

Миасский завод ищет сотрудников для выполнения оборонзаказа

© Служба новостей «URA.RU»
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Экологические решения Мечел по модернизации производства (в рамках реализации проекта «Чистый воздух»). Челябинск, слесарь, рабочий, промкорпус газоочистки эспц
Миасский завод набирает кадры для работы на гособоронзаказе Фото:

Завод «СпецАгрегат» из Миасса (Челябинская область) объявил набор сотрудников для выполнения оборонного заказа. Как URA.RU сообщил гендиректор предприятия Евгений Субачев, структура выпуска компании свидетельствует о преобладании в производстве техники для нужд Минобороны РФ.

«Рабочие кадры нужны уже здесь и сейчас: в Миассе и Челябинской области. Нам нужно производить продукцию для нужд Министерства обороны РФ. Поэтому мы приглашаем рабочих и специалистов для совместной работы и выполнения поставленной задачи даже без опыта работа», — рассказал URA.RU Субачев.

В пресс-службе компании уточнили, что до конца 2022 года завод «СпецАгрегат» будет 60% продукции производить для нужд военного ведомства. Чтобы привлечь кадры, предприятие создало условия, в том числе, для работы сотрудников вахтовым методом, пообещав всем корпоративные обеды и доставку в цеха служебным транспортом.

На заводе отметили, что с военными завод сотрудничает с 2010 года. На предприятии напомнили, что гражданам, работающим в организациях оборонно-промышленного комплекса, на время работы предоставлено право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации.

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Завод «СпецАгрегат» из Миасса (Челябинская область) объявил набор сотрудников для выполнения оборонного заказа. Как URA.RU сообщил гендиректор предприятия Евгений Субачев, структура выпуска компании свидетельствует о преобладании в производстве техники для нужд Минобороны РФ. «Рабочие кадры нужны уже здесь и сейчас: в Миассе и Челябинской области. Нам нужно производить продукцию для нужд Министерства обороны РФ. Поэтому мы приглашаем рабочих и специалистов для совместной работы и выполнения поставленной задачи даже без опыта работа», — рассказал URA.RU Субачев. В пресс-службе компании уточнили, что до конца 2022 года завод «СпецАгрегат» будет 60% продукции производить для нужд военного ведомства. Чтобы привлечь кадры, предприятие создало условия, в том числе, для работы сотрудников вахтовым методом, пообещав всем корпоративные обеды и доставку в цеха служебным транспортом. На заводе отметили, что с военными завод сотрудничает с 2010 года. На предприятии напомнили, что гражданам, работающим в организациях оборонно-промышленного комплекса, на время работы предоставлено право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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