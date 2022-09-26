Миасский завод ищет сотрудников для выполнения оборонзаказа

27 сентября 2022 в 18:25 Размер текста - 17 +

Миасский завод набирает кадры для работы на гособоронзаказе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Завод «СпецАгрегат» из Миасса (Челябинская область) объявил набор сотрудников для выполнения оборонного заказа. Как URA.RU сообщил гендиректор предприятия Евгений Субачев, структура выпуска компании свидетельствует о преобладании в производстве техники для нужд Минобороны РФ. «Рабочие кадры нужны уже здесь и сейчас: в Миассе и Челябинской области. Нам нужно производить продукцию для нужд Министерства обороны РФ. Поэтому мы приглашаем рабочих и специалистов для совместной работы и выполнения поставленной задачи даже без опыта работа», — рассказал URA.RU Субачев. В пресс-службе компании уточнили, что до конца 2022 года завод «СпецАгрегат» будет 60% продукции производить для нужд военного ведомства. Чтобы привлечь кадры, предприятие создало условия, в том числе, для работы сотрудников вахтовым методом, пообещав всем корпоративные обеды и доставку в цеха служебным транспортом. На заводе отметили, что с военными завод сотрудничает с 2010 года. На предприятии напомнили, что гражданам, работающим в организациях оборонно-промышленного комплекса, на время работы предоставлено право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации.

Завод «СпецАгрегат» из Миасса (Челябинская область) объявил набор сотрудников для выполнения оборонного заказа. Как URA.RU сообщил гендиректор предприятия Евгений Субачев, структура выпуска компании свидетельствует о преобладании в производстве техники для нужд Минобороны РФ. «Рабочие кадры нужны уже здесь и сейчас: в Миассе и Челябинской области. Нам нужно производить продукцию для нужд Министерства обороны РФ. Поэтому мы приглашаем рабочих и специалистов для совместной работы и выполнения поставленной задачи даже без опыта работа», — рассказал URA.RU Субачев. В пресс-службе компании уточнили, что до конца 2022 года завод «СпецАгрегат» будет 60% продукции производить для нужд военного ведомства. Чтобы привлечь кадры, предприятие создало условия, в том числе, для работы сотрудников вахтовым методом, пообещав всем корпоративные обеды и доставку в цеха служебным транспортом. На заводе отметили, что с военными завод сотрудничает с 2010 года. На предприятии напомнили, что гражданам, работающим в организациях оборонно-промышленного комплекса, на время работы предоставлено право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации.