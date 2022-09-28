28 сентября 2022

Челябинских чиновников смогли заставить работать только через суд

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд. Курган, прокурор, приговор, судья, суд, судебный процесс
Из-за бездействия власти прокурорам приходится идти в суд Фото:

В Арбитражном суде Челябинской области в 2022 году удовлетворено 19 исков прокурора в защиту прав предпринимателей, страдающих от бездействия органов местного самоуправления. Из-за того, что чиновники на местах не выполняли свои обязанности, в муниципалитетах страдал весь бизнес в той или иной сфере, рассказали URA.RU в отделе по обеспечению участия прокуроров в арбитражном процессе регионального надзорного ведомства.

«По заявлениям прокурора признавалось незаконным бездействие муниципалитетов в разработке правовых актов по предоставлению различных муниципальных услуг. Также органы местного самоуправления понуждались к созданию координационного или совещательного органа по развитию малого и среднего предпринимательства», — рассказали в прокуратуре.

К примеру, администрации Верхнего Уфалея и Нязепетровского района только после решений суда приняли нормативные акты, регламентирующие принятие решения о подготовке и утверждении документации по планировке территории. В Челябинске и Снежинске в нарушение ст. 6 Федерального закона «О теплоснабжении» не были приняты правовые акты, регламентирующие согласование вывода источников тепловой энергии, тепловых сетей в ремонт и из эксплуатации. Сейчас также на мэрии по решению суда возложили такую обязанность.

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В Арбитражном суде Челябинской области в 2022 году удовлетворено 19 исков прокурора в защиту прав предпринимателей, страдающих от бездействия органов местного самоуправления. Из-за того, что чиновники на местах не выполняли свои обязанности, в муниципалитетах страдал весь бизнес в той или иной сфере, рассказали URA.RU в отделе по обеспечению участия прокуроров в арбитражном процессе регионального надзорного ведомства. «По заявлениям прокурора признавалось незаконным бездействие муниципалитетов в разработке правовых актов по предоставлению различных муниципальных услуг. Также органы местного самоуправления понуждались к созданию координационного или совещательного органа по развитию малого и среднего предпринимательства», — рассказали в прокуратуре. К примеру, администрации Верхнего Уфалея и Нязепетровского района только после решений суда приняли нормативные акты, регламентирующие принятие решения о подготовке и утверждении документации по планировке территории. В Челябинске и Снежинске в нарушение ст. 6 Федерального закона «О теплоснабжении» не были приняты правовые акты, регламентирующие согласование вывода источников тепловой энергии, тепловых сетей в ремонт и из эксплуатации. Сейчас также на мэрии по решению суда возложили такую обязанность.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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