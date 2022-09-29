Пермским фабрикам поручено увеличить объемы пошива форменной одежды

30 сентября 2022 в 14:06 Размер текста - 17 +

Швея за работой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти поручили пермским предприятиям увеличить объемы пошива форменной одежды и обмундирования. Информация об этом появилась в telegram-канале краевого правительства. «Швейным фабрикам Пермского края поручено увеличить объемы пошива форменной одежды и обмундирования», — говорится в telegram-канале. Власти также опровергли информацию о том, что в регионе дефицит с форменным обмундированием. Так, по сообщению властей необходимые вещи можно купить в сети магазинов «Инструмент и оружие». Кроме того, пермякам предложили обратить внимание на Центральный и «Китайский» городские рынки.

Власти поручили пермским предприятиям увеличить объемы пошива форменной одежды и обмундирования. Информация об этом появилась в telegram-канале краевого правительства. «Швейным фабрикам Пермского края поручено увеличить объемы пошива форменной одежды и обмундирования», — говорится в telegram-канале. Власти также опровергли информацию о том, что в регионе дефицит с форменным обмундированием. Так, по сообщению властей необходимые вещи можно купить в сети магазинов «Инструмент и оружие». Кроме того, пермякам предложили обратить внимание на Центральный и «Китайский» городские рынки.