29 сентября 2022

Пермским фабрикам поручено увеличить объемы пошива форменной одежды

© Служба новостей «URA.RU»
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Женская исправительная колония. Курган , осужденные, швейный цех, женская колония, исправительная колония 4
Швея за работой Фото:

Власти поручили пермским предприятиям увеличить объемы пошива форменной одежды и обмундирования. Информация об этом появилась в telegram-канале краевого правительства.

«Швейным фабрикам Пермского края поручено увеличить объемы пошива форменной одежды и обмундирования», — говорится в telegram-канале. Власти также опровергли информацию о том, что в регионе дефицит с форменным обмундированием.

Так, по сообщению властей необходимые вещи можно купить в сети магазинов «Инструмент и оружие». Кроме того, пермякам предложили обратить внимание на Центральный и «Китайский» городские рынки.

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Власти поручили пермским предприятиям увеличить объемы пошива форменной одежды и обмундирования. Информация об этом появилась в telegram-канале краевого правительства. «Швейным фабрикам Пермского края поручено увеличить объемы пошива форменной одежды и обмундирования», — говорится в telegram-канале. Власти также опровергли информацию о том, что в регионе дефицит с форменным обмундированием. Так, по сообщению властей необходимые вещи можно купить в сети магазинов «Инструмент и оружие». Кроме того, пермякам предложили обратить внимание на Центральный и «Китайский» городские рынки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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