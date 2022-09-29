Пермским фабрикам поручено увеличить объемы пошива форменной одежды

Швея за работой
Власти поручили пермским предприятиям увеличить объемы пошива форменной одежды и обмундирования. Информация об этом появилась в telegram-канале краевого правительства.
«Швейным фабрикам Пермского края поручено увеличить объемы пошива форменной одежды и обмундирования», — говорится в telegram-канале. Власти также опровергли информацию о том, что в регионе дефицит с форменным обмундированием.
Так, по сообщению властей необходимые вещи можно купить в сети магазинов «Инструмент и оружие». Кроме того, пермякам предложили обратить внимание на Центральный и «Китайский» городские рынки.
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