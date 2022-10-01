01 октября 2022

В метро Екатеринбурга задержали девушек в нижнем белье. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Станция метро 1905 года. Екатеринбург, метро, транспорт, метрополитен, вагон метро, станция 1905 года
В Екатеринбурге девушки решили устроить фотосессию в откровенных нарядах Фото:

На станции метро «Ботаническая» в Екатеринбурге девушки в вызывающих нарядах решили устроить фотосессию, но были задержаны полицейскими. Об этом рассказали местные жители в соцсетях.

«Девушки решили сделать футуристическую фотосессию в метро, но перестарались. Сделав несколько кадров, они решили зайти в вагон поезда, который должен был следовать в депо. Машинист по громкоговорителю попросил их выйти, но девушки были увлечены „искусством“», — рассказал подписчик telegram-канала «Екатеринбург ЧП».

Тогда к девушкам подошли полицейские. Они подождали, пока одна из моделей переоденется, а после попросили обеих последовать за ними. URA.RU обратилось за комментарием в УМВД по Екатеринбургу, там рассказали подробности инцидента.

«Сотрудники полиции напомнили девушкам о необходимости соблюдения общественного порядка и требований личной безопасности на транспорте. После проверки документов гражданки были отпущены», — рассказали в УМВД. Ранее URA.RU сообщало, что полуголые модели устроили фотосессию возле корпуса Уральского федерального университета. Еще раньше одна из участниц веломарафона в Екатеринбурге пришла на гонку в откровенном наряде.

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На станции метро «Ботаническая» в Екатеринбурге девушки в вызывающих нарядах решили устроить фотосессию, но были задержаны полицейскими. Об этом рассказали местные жители в соцсетях. «Девушки решили сделать футуристическую фотосессию в метро, но перестарались. Сделав несколько кадров, они решили зайти в вагон поезда, который должен был следовать в депо. Машинист по громкоговорителю попросил их выйти, но девушки были увлечены „искусством“», — рассказал подписчик telegram-канала «Екатеринбург ЧП». Тогда к девушкам подошли полицейские. Они подождали, пока одна из моделей переоденется, а после попросили обеих последовать за ними. URA.RU обратилось за комментарием в УМВД по Екатеринбургу, там рассказали подробности инцидента. «Сотрудники полиции напомнили девушкам о необходимости соблюдения общественного порядка и требований личной безопасности на транспорте. После проверки документов гражданки были отпущены», — рассказали в УМВД. Ранее URA.RU сообщало, что полуголые модели устроили фотосессию возле корпуса Уральского федерального университета. Еще раньше одна из участниц веломарафона в Екатеринбурге пришла на гонку в откровенном наряде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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