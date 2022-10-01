В метро Екатеринбурга задержали девушек в нижнем белье. Видео

02 октября 2022 в 15:30 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге девушки решили устроить фотосессию в откровенных нарядах Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU На станции метро «Ботаническая» в Екатеринбурге девушки в вызывающих нарядах решили устроить фотосессию, но были задержаны полицейскими. Об этом рассказали местные жители в соцсетях. «Девушки решили сделать футуристическую фотосессию в метро, но перестарались. Сделав несколько кадров, они решили зайти в вагон поезда, который должен был следовать в депо. Машинист по громкоговорителю попросил их выйти, но девушки были увлечены „искусством“», — рассказал подписчик telegram-канала «Екатеринбург ЧП». Тогда к девушкам подошли полицейские. Они подождали, пока одна из моделей переоденется, а после попросили обеих последовать за ними. URA.RU обратилось за комментарием в УМВД по Екатеринбургу, там рассказали подробности инцидента. «Сотрудники полиции напомнили девушкам о необходимости соблюдения общественного порядка и требований личной безопасности на транспорте. После проверки документов гражданки были отпущены», — рассказали в УМВД. Ранее URA.RU сообщало, что полуголые модели устроили фотосессию возле корпуса Уральского федерального университета. Еще раньше одна из участниц веломарафона в Екатеринбурге пришла на гонку в откровенном наряде.

На станции метро «Ботаническая» в Екатеринбурге девушки в вызывающих нарядах решили устроить фотосессию, но были задержаны полицейскими. Об этом рассказали местные жители в соцсетях. «Девушки решили сделать футуристическую фотосессию в метро, но перестарались. Сделав несколько кадров, они решили зайти в вагон поезда, который должен был следовать в депо. Машинист по громкоговорителю попросил их выйти, но девушки были увлечены „искусством“», — рассказал подписчик telegram-канала «Екатеринбург ЧП». Тогда к девушкам подошли полицейские. Они подождали, пока одна из моделей переоденется, а после попросили обеих последовать за ними. URA.RU обратилось за комментарием в УМВД по Екатеринбургу, там рассказали подробности инцидента. «Сотрудники полиции напомнили девушкам о необходимости соблюдения общественного порядка и требований личной безопасности на транспорте. После проверки документов гражданки были отпущены», — рассказали в УМВД. Ранее URA.RU сообщало, что полуголые модели устроили фотосессию возле корпуса Уральского федерального университета. Еще раньше одна из участниц веломарафона в Екатеринбурге пришла на гонку в откровенном наряде.