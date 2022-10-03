Депутат Крашенинников: Херсонская область войдет в РФ с двумя округами Николаевской области

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Пресс-подход к Павлу Крашенинникову. Екатеринбург , крашенинников павел
Павел Крашенинников уточнил, что Херсонщина будет присоединена с дополнительными землям и Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Херсонская область войдет в состав РФ с Александровским и Снигиревским муниципальными округами Николаевской области. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Что касается Херсонской области, здесь границы будут также определяться административными границами, с учетом указов ВГА региона. В состав Херсонской области будут включены Александровский и Снигиревский муниципальные округа», — уточнил Крашенниников на заседании комитета, его слова передает РИА «Новости».

Все остальные регионы — ДНР, ЛНР и Запорожская область войдут в границах в соответствии с их конституциями. Ранее президент РФ Владимир Путин назначил своими представителями при рассмотрении федеральных конституционных законов о вступлении ЛДНР, Запорожья и Херсонской области в состав России сенатора РФ Андрея Клишаса и депутата Госдумы Павла Крашенинникова.

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Херсонская область войдет в состав РФ с Александровским и Снигиревским муниципальными округами Николаевской области. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. «Что касается Херсонской области, здесь границы будут также определяться административными границами, с учетом указов ВГА региона. В состав Херсонской области будут включены Александровский и Снигиревский муниципальные округа», — уточнил Крашенниников на заседании комитета, его слова передает РИА «Новости». Все остальные регионы — ДНР, ЛНР и Запорожская область войдут в границах в соответствии с их конституциями. Ранее президент РФ Владимир Путин назначил своими представителями при рассмотрении федеральных конституционных законов о вступлении ЛДНР, Запорожья и Херсонской области в состав России сенатора РФ Андрея Клишаса и депутата Госдумы Павла Крашенинникова.
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