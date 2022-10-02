Путин назначил своих представителей при рассмотрении законов о вступлении регионов в РФ

Клишас и Крашенинников будут представлять Путина при рассмотрении законов о вступлении регионов в РФ
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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Распоряжения президента опубликовано 2 октября Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Сенатор РФ Андрей Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников будут представлять президента России Владимира Путина при рассмотрении федеральных конституционных законов о вступлении ЛДНР, Запорожья и Херсонской области в состав России. Об этом сообщается в распоряжении президента РФ.

«Назначить председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Клишаса Андрея Геннадьевича и председателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Крашенинникова Павла Владимировича официальными представителями Президента Российской Федерации [при рассмотрении проектов федеральных конституционных законов о вступлении новых регионов в состав РФ]», — сообщается в распоряжении президента, опубликованном на официальном сайте правовой информации РФ. Распоряжение президента опубликовано 2 октября.

Референдумы о вступлении в состав РФ проходили в регионах Донбасса с 23 по 27 сентября. 30 сентября президент Путин подписал договоры о принятии этих территорий в состав РФ.

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Сенатор РФ Андрей Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников будут представлять президента России Владимира Путина при рассмотрении федеральных конституционных законов о вступлении ЛДНР, Запорожья и Херсонской области в состав России. Об этом сообщается в распоряжении президента РФ. «Назначить председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Клишаса Андрея Геннадьевича и председателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Крашенинникова Павла Владимировича официальными представителями Президента Российской Федерации [при рассмотрении проектов федеральных конституционных законов о вступлении новых регионов в состав РФ]», — сообщается в распоряжении президента, опубликованном на официальном сайте правовой информации РФ. Распоряжение президента опубликовано 2 октября. Референдумы о вступлении в состав РФ проходили в регионах Донбасса с 23 по 27 сентября. 30 сентября президент Путин подписал договоры о принятии этих территорий в состав РФ.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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