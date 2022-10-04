04 октября 2022

Сбер отсудил у пермского Росимущества долг умершего клиента

© Служба новостей «URA.RU»
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Сбербанк требовал через суд вернуть сумму кредита в 33 тыс. рублей Фото:

Сбер отсудил у территориального управления Росимущества в Пермском крае долг своего умершего клиента. После смерти у пермяка остался долг на кредитной карте, а также денежные средства. Деньги изъяло Росимущество, но по долгам платить не стало. Об этом сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда Перми.

«Суд решил: взыскать с Российской Федерации в лице Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в пользу ПАО Сбербанк задолженность по счету международной кредитной банковской карты в пределах стоимости наследуемого имущества в размере 27308,10 рублей», — говорится в решении. Территориальный орган агентства по управлению госимуществом в суд ходатайств не направил.

Всего долг умершего клиента банка составлял более 33 тысяч рублей. Сбербанк просил в суде взыскать эту сумму с агентства по управлению госимуществом, но суд в этом отказал. На карте пермяка были 27,3 тысяч рублей, изъятые Росимуществом, которые были возвращены банку в уплату кредита.

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Сбер отсудил у территориального управления Росимущества в Пермском крае долг своего умершего клиента. После смерти у пермяка остался долг на кредитной карте, а также денежные средства. Деньги изъяло Росимущество, но по долгам платить не стало. Об этом сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда Перми. «Суд решил: взыскать с Российской Федерации в лице Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в пользу ПАО Сбербанк задолженность по счету международной кредитной банковской карты в пределах стоимости наследуемого имущества в размере 27308,10 рублей», — говорится в решении. Территориальный орган агентства по управлению госимуществом в суд ходатайств не направил. Всего долг умершего клиента банка составлял более 33 тысяч рублей. Сбербанк просил в суде взыскать эту сумму с агентства по управлению госимуществом, но суд в этом отказал. На карте пермяка были 27,3 тысяч рублей, изъятые Росимуществом, которые были возвращены банку в уплату кредита.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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