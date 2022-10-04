В спецоперации на Украине погиб пермский военнослужащий из Чердыни. Фото

05 октября 2022 в 15:44 Размер текста - 17 +

Прощание с Денисом Собяниным состоится 6 октября Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ходе спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Чердынского городского округа (Пермский край) Денис Собянин. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила глава Чердынского городского округа Анна Батагова. «С болью и горечью сообщаю, что наш земляк, рядовой Денис Игоревич Собянин, 2001 года рождения, погиб при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине. Посвятив себя служению России, он до конца остался верным воинской присяге, показав пример отваги и героизма!» — написала глава округа. Прощание с Денисом Собяниным состоится 6 октября с 10 утра в Центре культуры Чердыни. Начало гражданской панихиды — в 12 часов. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что это вынужденная мера, ее главная цель — спасение жителей ЛНР и ДНР от агрессии киевского режима, а также денацификация и демилитаризация Украины. По его словам, приоритет российской армии — исключение жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатальонов высокоточным оружием. Денис Собянин погиб во время исполнения воинского долга Анна Батагова / vk.com

В ходе спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Чердынского городского округа (Пермский край) Денис Собянин. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила глава Чердынского городского округа Анна Батагова. «С болью и горечью сообщаю, что наш земляк, рядовой Денис Игоревич Собянин, 2001 года рождения, погиб при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине. Посвятив себя служению России, он до конца остался верным воинской присяге, показав пример отваги и героизма!» — написала глава округа. Прощание с Денисом Собяниным состоится 6 октября с 10 утра в Центре культуры Чердыни. Начало гражданской панихиды — в 12 часов. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что это вынужденная мера, ее главная цель — спасение жителей ЛНР и ДНР от агрессии киевского режима, а также денацификация и демилитаризация Украины. По его словам, приоритет российской армии — исключение жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатальонов высокоточным оружием.