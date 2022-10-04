04 октября 2022

В спецоперации на Украине погиб пермский военнослужащий из Чердыни. Фото

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Клипарт иллюстрации к новостям о погибщих в ходе СВО. Пермь, похороны, днр, лнр, траур, прощание, СВО, погибщий
Прощание с Денисом Собяниным состоится 6 октября Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Чердынского городского округа (Пермский край) Денис Собянин. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила глава Чердынского городского округа Анна Батагова.

«С болью и горечью сообщаю, что наш земляк, рядовой Денис Игоревич Собянин, 2001 года рождения, погиб при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине. Посвятив себя служению России, он до конца остался верным воинской присяге, показав пример отваги и героизма!» — написала глава округа.

Прощание с Денисом Собяниным состоится 6 октября с 10 утра в Центре культуры Чердыни. Начало гражданской панихиды — в 12 часов.

Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что это вынужденная мера, ее главная цель — спасение жителей ЛНР и ДНР от агрессии киевского режима, а также денацификация и демилитаризация Украины. По его словам, приоритет российской армии — исключение жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатальонов высокоточным оружием.

Денис Собянин погиб во время исполнения воинского долга

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В ходе спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Чердынского городского округа (Пермский край) Денис Собянин. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила глава Чердынского городского округа Анна Батагова. «С болью и горечью сообщаю, что наш земляк, рядовой Денис Игоревич Собянин, 2001 года рождения, погиб при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине. Посвятив себя служению России, он до конца остался верным воинской присяге, показав пример отваги и героизма!» — написала глава округа. Прощание с Денисом Собяниным состоится 6 октября с 10 утра в Центре культуры Чердыни. Начало гражданской панихиды — в 12 часов. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что это вынужденная мера, ее главная цель — спасение жителей ЛНР и ДНР от агрессии киевского режима, а также денацификация и демилитаризация Украины. По его словам, приоритет российской армии — исключение жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатальонов высокоточным оружием.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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