Под Челябинском третий день ищут подростка. Скрин

06 октября 2022 в 01:33 Размер текста - 17 +

С собой у подростка был велосипед голубого цвета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В деревне Таловка Сосновского района Челябинской области третий день разыскивают пропавшего 15-летнего подростка. Ориентировку по поиску молодого человека разослала в соцсетях поисковая группа «Легион Спас». «Берюков Александр Ильич 31.05.2007 года рождения ушел 4 октября из дома №2 переулка Полевого деревни Таловка и до сих пор его местонахождение неизвестно. Приметы: рост 165 см, телосложение среднее, волосы светлые средней длины», — указано в сообщении поисковой группы. Подросток был одет в черную куртку с белыми полосками на рукавах, черную кофту, брюки и кроссовки. Он был с велосипедом голубого цвета. В качестве особых примет поисковики указали то, что подросток носит брекеты. В комментариях один из участников сообщества уточнила, что правильная фамилия мальчика — Бирюков, однако эта информация пока не подтверждена. Подростка ищут с 4 октября Официальная группа поискового отряда «Легион Спас»

В деревне Таловка Сосновского района Челябинской области третий день разыскивают пропавшего 15-летнего подростка. Ориентировку по поиску молодого человека разослала в соцсетях поисковая группа «Легион Спас». «Берюков Александр Ильич 31.05.2007 года рождения ушел 4 октября из дома №2 переулка Полевого деревни Таловка и до сих пор его местонахождение неизвестно. Приметы: рост 165 см, телосложение среднее, волосы светлые средней длины», — указано в сообщении поисковой группы. Подросток был одет в черную куртку с белыми полосками на рукавах, черную кофту, брюки и кроссовки. Он был с велосипедом голубого цвета. В качестве особых примет поисковики указали то, что подросток носит брекеты. В комментариях один из участников сообщества уточнила, что правильная фамилия мальчика — Бирюков, однако эта информация пока не подтверждена.