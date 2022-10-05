05 октября 2022

Под Челябинском третий день ищут подростка. Скрин

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Городской пейзаж. Челябинск, подземный переход, велосипед
С собой у подростка был велосипед голубого цвета Фото:

В деревне Таловка Сосновского района Челябинской области третий день разыскивают пропавшего 15-летнего подростка. Ориентировку по поиску молодого человека разослала в соцсетях поисковая группа «Легион Спас».

«Берюков Александр Ильич 31.05.2007 года рождения ушел 4 октября из дома №2 переулка Полевого деревни Таловка и до сих пор его местонахождение неизвестно. Приметы: рост 165 см, телосложение среднее, волосы светлые средней длины», — указано в сообщении поисковой группы.

Подросток был одет в черную куртку с белыми полосками на рукавах, черную кофту, брюки и кроссовки. Он был с велосипедом голубого цвета.

В качестве особых примет поисковики указали то, что подросток носит брекеты. В комментариях один из участников сообщества уточнила, что правильная фамилия мальчика — Бирюков, однако эта информация пока не подтверждена.

Подростка ищут с 4 октября

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В деревне Таловка Сосновского района Челябинской области третий день разыскивают пропавшего 15-летнего подростка. Ориентировку по поиску молодого человека разослала в соцсетях поисковая группа «Легион Спас». «Берюков Александр Ильич 31.05.2007 года рождения ушел 4 октября из дома №2 переулка Полевого деревни Таловка и до сих пор его местонахождение неизвестно. Приметы: рост 165 см, телосложение среднее, волосы светлые средней длины», — указано в сообщении поисковой группы. Подросток был одет в черную куртку с белыми полосками на рукавах, черную кофту, брюки и кроссовки. Он был с велосипедом голубого цвета. В качестве особых примет поисковики указали то, что подросток носит брекеты. В комментариях один из участников сообщества уточнила, что правильная фамилия мальчика — Бирюков, однако эта информация пока не подтверждена.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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