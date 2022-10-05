Боевого офицера из Челябинска не пустили на фронт из-за многочисленных ранений

У мужчины была контузия и имелись пластины в черепной коробке Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске боевого офицера, который добровольно пришел в военкомат и был отправлен на сборы, не пустили на фронт из-за серьезных и многочисленных ранений. Мужчине в итоге выразили благодарность, но решением медкомиссии его отправили из военной части домой.

«Участник чеченской кампании, офицер, сам пришел в челябинский военкомат и был отправлен в Чебаркуль на сборы. В военкомате добровольцам медкомиссию не проводили, а у него имеются серьезные ранения со времен Чечни. Его семья беспокоилась за его здоровье и обратилась на горячую линию Общероссийского народного фронта (ОНФ)», — рассказал URA.RU руководитель регионального исполкома ОНФ Денис Рыжий.

В результате медкомиссию провели в Чебаркульской части. Поднятые медицинские документы подтвердили, что участие в боевых действиях с таким количеством серьезных травм в прошлом (огнестрельные, колотые раны, сломанные ребра, поврежденное легкое, пластины в черепной коробке, контузия), может быть опасным. Добровольцу выразили благодарность, но решением комиссии он был отправлен домой.

Сам офицер заявил, что если бы его не комиссовали, то он продолжил бы выполнять свой боевой долг. Он также сообщил, что в части бойцы проходят серьезную подготовку: марш-броски по 18 км, стрельбища и танки.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и соответствующий опыт.