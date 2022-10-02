Челябинский военком пояснил правила поездок по России при частичной мобилизации

03 октября 2022 в 12:43 Размер текста - 17 +

Челябинцы, не получившие повестки, могут свободно выезжать за пределы области (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Жители Челябинской области, не получавшие повестку, могут свободно перемещаться по всей территории России. Об этом заявил URA.RU военный комиссар региона Андрей Максуров, комментируя слухи о запрете покидать пределы области. «В соцсетях распространяется информация о запрете выезжать за пределы Челябинской области после объявления частичной мобилизации. Эти сведения не соответствуют действительности. Граждане, не получившие повестки, могут свободно передвигаться по всей территории РФ», — пояснил Максуров. Указ о частичной мобилизации президент Владимир Путин объявил 21 сентября. Задачи, которые поставлены перед российской армией, направлены на достижение целей спецоперации на Украине. Челябинский губернатор Алексей Текслер сообщил, что правительство региона обеспечит мобилизованных теплыми вещами и обувью. Кроме того, глава региона призвал земляков помочь мобилизованным, передав им спальные мешки и туристические коврики. Сам глава региона передал отдал личное туристическое снаряжение на нужды армии.

Жители Челябинской области, не получавшие повестку, могут свободно перемещаться по всей территории России. Об этом заявил URA.RU военный комиссар региона Андрей Максуров, комментируя слухи о запрете покидать пределы области. «В соцсетях распространяется информация о запрете выезжать за пределы Челябинской области после объявления частичной мобилизации. Эти сведения не соответствуют действительности. Граждане, не получившие повестки, могут свободно передвигаться по всей территории РФ», — пояснил Максуров. Указ о частичной мобилизации президент Владимир Путин объявил 21 сентября. Задачи, которые поставлены перед российской армией, направлены на достижение целей спецоперации на Украине. Челябинский губернатор Алексей Текслер сообщил, что правительство региона обеспечит мобилизованных теплыми вещами и обувью. Кроме того, глава региона призвал земляков помочь мобилизованным, передав им спальные мешки и туристические коврики. Сам глава региона передал отдал личное туристическое снаряжение на нужды армии.