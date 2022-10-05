Из Магнитогорска на спецоперацию отправилась группа добровольцев. Фото, видео

06 октября 2022 в 12:20 Размер текста - 17 +

Группа добровольцев состоит из 32 человек Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Из Магнитогорска (Челябинская область) 6 сентября на спецоперацию отправилась группа добровольцев из 32 человек. По словам одного их них, кто-то должен встать на защиту родины. «Пошел добровольцем, потому что такая ситуация в стране, сейчас надо встать на ее защиту. Потому что, может это громко звучит, но враг у ворот стоит. Стране угрожает опасность. Поэтому кто-то должен встать на ее защиту», — рассказал URA.RU один из добровольцев. По словам мужчины, он имеет за плечами необходимый боевой опыт. С 1995 по 2001 год он пять раз ездил в боевые командировки на Кавказ. Застал обе чеченские военные компании. Он уверен, что его опыт поможет ему сохранить личный состав и себя. Мужчина согласился, что сегодня боевые действия отличаются от тех, что были ранее. Но они готовы учиться, расти и побеждать. В Магнитогорске за несколько дней выполнили план по частичной мобилизации. Точное число призванных жителей города не называется. Однако военкоматы, по указу министра обороны РФ Сергея Шойгу, продолжают работать с добровольцами. Указ о частичной мобилизации затронет около 300 тысяч военнообязанных граждан. Все они будут отправлены в военные части для прохождения боевого слаживания, а после уедут на фронт. Из Магнитогорска по мобилизации отправилось 32 добровольца Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU

Из Магнитогорска (Челябинская область) 6 сентября на спецоперацию отправилась группа добровольцев из 32 человек. По словам одного их них, кто-то должен встать на защиту родины. «Пошел добровольцем, потому что такая ситуация в стране, сейчас надо встать на ее защиту. Потому что, может это громко звучит, но враг у ворот стоит. Стране угрожает опасность. Поэтому кто-то должен встать на ее защиту», — рассказал URA.RU один из добровольцев. По словам мужчины, он имеет за плечами необходимый боевой опыт. С 1995 по 2001 год он пять раз ездил в боевые командировки на Кавказ. Застал обе чеченские военные компании. Он уверен, что его опыт поможет ему сохранить личный состав и себя. Мужчина согласился, что сегодня боевые действия отличаются от тех, что были ранее. Но они готовы учиться, расти и побеждать. В Магнитогорске за несколько дней выполнили план по частичной мобилизации. Точное число призванных жителей города не называется. Однако военкоматы, по указу министра обороны РФ Сергея Шойгу, продолжают работать с добровольцами. Указ о частичной мобилизации затронет около 300 тысяч военнообязанных граждан. Все они будут отправлены в военные части для прохождения боевого слаживания, а после уедут на фронт.