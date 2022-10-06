Пермские власти откроют «единое окно» для помощи мобилизованным и их семьям

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Визит Татьяны Москальковой и Татьяны Мерзляковой в 32-й военный городок. Екатеринбург, мобилизация, мобилизованный
Пермяки смогут обратиться к специалистам по вопросам мобилизации и оперативно получить ответ Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поддержал инициативу по созданию единой системы помощи мобилизованным и их родственникам. Новая система поможет быстрее реагировать на обращения пермяков по поводу мобилизации, сообщается в telegram-канале главы края.

«Текущая повестка вызывает много запросов у людей. Люди не знают, куда обращаться. Поэтому приняли решение о создании общественной инициативы «Система быстрого реагирования «Помощь здесь. Пермский край». Это будет «единое окно» для сбора и обработки обращений и четкой координации всей работы, которая ведется в этих направлениях», — пишет глава региона.

Система должна объединить профильные министерства, общественные организации, волонтеров, партии и всех неравнодушных. Пермяки будут знать, куда обратиться со своим вопросом или просьбой, и оперативно получат обратную связь. Сейчас ведутся работы по созданию сайта, запуску номера горячей линии и страниц соцсетей. Пока по вопросам можно обращаться к руководителю Пермской региональной общественной организации «НАСМНОГО» Ирине Ермаковой и председателю Пермского краевого совета женщин Лилии Ширяевой.

О частичной мобилизации в России объявил президент РФ Владимир Путин 21 сентября. В планах у Минобороны призвать около 300 тысяч россиян.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Перми - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поддержал инициативу по созданию единой системы помощи мобилизованным и их родственникам. Новая система поможет быстрее реагировать на обращения пермяков по поводу мобилизации, сообщается в telegram-канале главы края. «Текущая повестка вызывает много запросов у людей. Люди не знают, куда обращаться. Поэтому приняли решение о создании общественной инициативы «Система быстрого реагирования «Помощь здесь. Пермский край». Это будет «единое окно» для сбора и обработки обращений и четкой координации всей работы, которая ведется в этих направлениях», — пишет глава региона. Система должна объединить профильные министерства, общественные организации, волонтеров, партии и всех неравнодушных. Пермяки будут знать, куда обратиться со своим вопросом или просьбой, и оперативно получат обратную связь. Сейчас ведутся работы по созданию сайта, запуску номера горячей линии и страниц соцсетей. Пока по вопросам можно обращаться к руководителю Пермской региональной общественной организации «НАСМНОГО» Ирине Ермаковой и председателю Пермского краевого совета женщин Лилии Ширяевой. О частичной мобилизации в России объявил президент РФ Владимир Путин 21 сентября. В планах у Минобороны призвать около 300 тысяч россиян.
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