Губернатор ХМАО обещала передать Путину поздравления жителей с юбилеем

07 октября 2022 в 15:29 Размер текста - 17 +

Поздравления жителей президенту прозвучали на «прямой линии» с Комаровой Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Путин отмечает 70-летие Жителям Югры, поздравившим президента России Владимира Путина с 70-летием, губернатор ХМАО Наталья Комарова пообещала передать эти поздравления юбиляру. Об этом зашла речь во встречи главы региона с жителями Березовского района. Ее трансляция велась в аккаунте губернатора ХМАО в социальной сети «ВКонтакте». «Я найду возможность передать ваши поздравления, наши поздравления для нашего президента. Спасибо», — сказала Комарова. С поздравительной речью к президенту во время прямой линии с губернатором обратились два жителя Березовского района. Но поздравления Путину начались с главы региона, которой одна из участниц прямой линии высказывали слова благодарности за работу в округе. «Сегодня не у меня день рождения. Сегодня день рождения у нашего президента. Ура!», — парировала хвалебные речи Комарова. Позже поздравительную речь президенту прямо во время эфира произнесли депутат районной думы Магомет Арапханов и глава Березово Дмитрий Меньшиков. Ранее URA.RU сообщало, что глава Белоярского района (ХМАО) Сергей Маненков поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения. Соответствующий пост чиновник разместил в своем telegram-канале.

Жителям Югры, поздравившим президента России Владимира Путина с 70-летием, губернатор ХМАО Наталья Комарова пообещала передать эти поздравления юбиляру. Об этом зашла речь во встречи главы региона с жителями Березовского района. Ее трансляция велась в аккаунте губернатора ХМАО в социальной сети «ВКонтакте». «Я найду возможность передать ваши поздравления, наши поздравления для нашего президента. Спасибо», — сказала Комарова. С поздравительной речью к президенту во время прямой линии с губернатором обратились два жителя Березовского района. Но поздравления Путину начались с главы региона, которой одна из участниц прямой линии высказывали слова благодарности за работу в округе. «Сегодня не у меня день рождения. Сегодня день рождения у нашего президента. Ура!», — парировала хвалебные речи Комарова. Позже поздравительную речь президенту прямо во время эфира произнесли депутат районной думы Магомет Арапханов и глава Березово Дмитрий Меньшиков. Ранее URA.RU сообщало, что глава Белоярского района (ХМАО) Сергей Маненков поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения. Соответствующий пост чиновник разместил в своем telegram-канале.