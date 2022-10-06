Два челябинских завода освободят от акцизов на сталь

07 октября 2022 в 16:08 Размер текста - 17 +

Заводы региона предложили освободить от акциза на сталь Фото: Илья Московец © URA.RU Минпромторг РФ предложил освободить от акцизов на сталь ряд предприятий, включая заводы Челябинской области. Согласно инициативе, послабления могут получить заводы в Златоусте и Миассе. «Утвердить прилагаемые изменения. Установить, что действие настоящего приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года», — сообщается в проекте документа, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов. Изменения, если будут утверждены, расширят перечень организаций, использующих жидкую сталь жидкую для получения продуктов металлургического производства. Федеральное министерство предложило освободить от уплаты акциза на жидкую сталь Златоустовский металлургический завод и автозавод «Урал». В сентябре участники Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области обратили внимание на недостаточность предпринимаемых мер. Правительство освободило от уплаты акциза ограниченный круг предприятий, использующих жидкую сталь для своих нужд. По словам участника СПП Константина Струкова, в настоящее время освобождены лишь шесть предприятий, совокупно производящих 70 тысяч тонн стали, что составляет в годовом выражении 0,1% всего выпуска стали в РФ. Перечень предприятий-льготников премьер-министр России Михаил Мишустин поручил сформировать в апреле. В список вошли предприятия, не только применяющих сталь для собственных нужд, но и заводы, у которых выпуск высококачественной стали не превышает 300 тысяч тонн. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Минпромторг РФ предложил освободить от акцизов на сталь ряд предприятий, включая заводы Челябинской области. Согласно инициативе, послабления могут получить заводы в Златоусте и Миассе. «Утвердить прилагаемые изменения. Установить, что действие настоящего приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года», — сообщается в проекте документа, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов. Изменения, если будут утверждены, расширят перечень организаций, использующих жидкую сталь жидкую для получения продуктов металлургического производства. Федеральное министерство предложило освободить от уплаты акциза на жидкую сталь Златоустовский металлургический завод и автозавод «Урал». В сентябре участники Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области обратили внимание на недостаточность предпринимаемых мер. Правительство освободило от уплаты акциза ограниченный круг предприятий, использующих жидкую сталь для своих нужд. По словам участника СПП Константина Струкова, в настоящее время освобождены лишь шесть предприятий, совокупно производящих 70 тысяч тонн стали, что составляет в годовом выражении 0,1% всего выпуска стали в РФ. Перечень предприятий-льготников премьер-министр России Михаил Мишустин поручил сформировать в апреле. В список вошли предприятия, не только применяющих сталь для собственных нужд, но и заводы, у которых выпуск высококачественной стали не превышает 300 тысяч тонн.