Власти назвали места, куда мобилизованные тюменцы могут сдать своих животных

Приюты и ветцентры Тюменской области помогут мобилизованным с передержкой домашних животных

07 октября 2022 в 16:34 Размер текста - 17 +

Мобилизованные тюменцы могут временно разместить животных в приютах и ветцентрах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Тюменской области действуют организации, в которые граждане, призванные на мобилизацию, могут временно сдать своих домашних животных на период прохождения службы. Список мест в своем telegram-канале опубликовало управление ветеринарии региона. «В случае, если вы оказались в списках мобилизованных и вам не с кем оставить своего верного друга, вы можете обратиться в организации, в которых возможно оставить животное на период службы. Всего их 11», — такая информация содержится в посте управления ветеринарии Тюменской области. По данным властей питомцев готовы принять в организациях Тюмени, Ялуторовска, Ишима и Тобольска, а также в центрах ветеринарии. Их адреса: приют Ялуторовска: ул. Ишимская, д. 147а, телефон 8(34535) 3-71-81;

приют Ишима: Заречная, д. 1, стр. 10/1, телефоны 8(34551) 7-82-89, 5-17-79;

ветеринарный центр «Айболит», Тобольск: 10 микрорайон, д. 71а, телефоны 8-982-928-15-21, 8(3456) 27-79-79;

ветеринарная клиника «ЗооМир», Тобольск: 10 микрорайон д. 6, телефоны 8-912-005-53-44, 8(3456) 22-77-99;

помощь бездомным животным Тюмени «ЖиВи»: телефоны 8-919-958-46-19, 8-902-623-25-85;

Голышмановский межрайонный центр ветеринарии: рп. Голышманово, ул. Гагарина, д. 50, телефон 8(34546) 2-54-18;

Казанский межрайонный центр ветеринарии: с. Казанское, ул. Ишимская, д. 18, телефон 8(34553) 4-12-46;

Тюменский межрайонный центр ветеринарии» (в Тюмени, Нижнетавдинском и Ярковском районах): п. Московский, ул. Северная, д. 31, телефон 8(3452) 218-180;

городская станция по борьбе с болезнями животных, Тюмень: ул. Харьковская, д. 77б, телефон 8(3452) 56-85-55;

Бердюжский межрайонный центр ветеринарии: с. Бердюжье, ул. Энергетиков, д. 1, телефон 8(34554) 2-17-73;

Заводоуковский межрайонный центр ветеринарии: Заводоуковск, ул. Совхозная, д. 180д, телефон 8(34542) 5-29-19. Частичная мобилизация стартовала в России 21 сентября. Как ранее писало URA.RU, помочь с передержкой домашних животных мобилизованным тюменцам готовы и просто жители города.

В Тюменской области действуют организации, в которые граждане, призванные на мобилизацию, могут временно сдать своих домашних животных на период прохождения службы. Список мест в своем telegram-канале опубликовало управление ветеринарии региона. «В случае, если вы оказались в списках мобилизованных и вам не с кем оставить своего верного друга, вы можете обратиться в организации, в которых возможно оставить животное на период службы. Всего их 11», — такая информация содержится в посте управления ветеринарии Тюменской области. По данным властей питомцев готовы принять в организациях Тюмени, Ялуторовска, Ишима и Тобольска, а также в центрах ветеринарии. Их адреса: Частичная мобилизация стартовала в России 21 сентября. Как ранее писало URA.RU, помочь с передержкой домашних животных мобилизованным тюменцам готовы и просто жители города.