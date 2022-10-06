06 октября 2022

Власти назвали места, куда мобилизованные тюменцы могут сдать своих животных

Приюты и ветцентры Тюменской области помогут мобилизованным с передержкой домашних животных
© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Вячеславом Сергеевичем Сургановым. Екатеринбург, кошка, кот, домашнее животное
Мобилизованные тюменцы могут временно разместить животных в приютах и ветцентрах Фото:
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Мобилизация в России

В Тюменской области действуют организации, в которые граждане, призванные на мобилизацию, могут временно сдать своих домашних животных на период прохождения службы. Список мест в своем telegram-канале опубликовало управление ветеринарии региона.

«В случае, если вы оказались в списках мобилизованных и вам не с кем оставить своего верного друга, вы можете обратиться в организации, в которых возможно оставить животное на период службы. Всего их 11», — такая информация содержится в посте управления ветеринарии Тюменской области.

По данным властей питомцев готовы принять в организациях Тюмени, Ялуторовска, Ишима и Тобольска, а также в центрах ветеринарии. Их адреса:

  • приют Ялуторовска: ул. Ишимская, д. 147а, телефон 8(34535) 3-71-81;
  • приют Ишима: Заречная, д. 1, стр. 10/1, телефоны 8(34551) 7-82-89, 5-17-79;
  • ветеринарный центр «Айболит», Тобольск: 10 микрорайон, д. 71а, телефоны 8-982-928-15-21, 8(3456) 27-79-79;
  • ветеринарная клиника «ЗооМир», Тобольск: 10 микрорайон д. 6, телефоны 8-912-005-53-44, 8(3456) 22-77-99;
  • помощь бездомным животным Тюмени «ЖиВи»: телефоны 8-919-958-46-19, 8-902-623-25-85;
  • Голышмановский межрайонный центр ветеринарии: рп. Голышманово, ул. Гагарина, д. 50, телефон 8(34546) 2-54-18;
  • Казанский межрайонный центр ветеринарии: с. Казанское, ул. Ишимская, д. 18, телефон 8(34553) 4-12-46;
  • Тюменский межрайонный центр ветеринарии» (в Тюмени, Нижнетавдинском и Ярковском районах): п. Московский, ул. Северная, д. 31, телефон 8(3452) 218-180;
  • городская станция по борьбе с болезнями животных, Тюмень: ул. Харьковская, д. 77б, телефон 8(3452) 56-85-55;
  • Бердюжский межрайонный центр ветеринарии: с. Бердюжье, ул. Энергетиков, д. 1, телефон 8(34554) 2-17-73;
  • Заводоуковский межрайонный центр ветеринарии: Заводоуковск, ул. Совхозная, д. 180д, телефон 8(34542) 5-29-19.

Частичная мобилизация стартовала в России 21 сентября. Как ранее писало URA.RU, помочь с передержкой домашних животных мобилизованным тюменцам готовы и просто жители города.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Тюменской области - читайте канал https://t.me/TemuTyumenii 

В Тюменской области действуют организации, в которые граждане, призванные на мобилизацию, могут временно сдать своих домашних животных на период прохождения службы. Список мест в своем telegram-канале опубликовало управление ветеринарии региона. «В случае, если вы оказались в списках мобилизованных и вам не с кем оставить своего верного друга, вы можете обратиться в организации, в которых возможно оставить животное на период службы. Всего их 11», — такая информация содержится в посте управления ветеринарии Тюменской области. По данным властей питомцев готовы принять в организациях Тюмени, Ялуторовска, Ишима и Тобольска, а также в центрах ветеринарии. Их адреса: Частичная мобилизация стартовала в России 21 сентября. Как ранее писало URA.RU, помочь с передержкой домашних животных мобилизованным тюменцам готовы и просто жители города.
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