Байден и Шольц осудили Россию за помощь жителям Донбасса

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц в ходе телефонного разговора осудили референдумы, проведенные в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, назвав их «российской попыткой аннексии регионов». Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
«Президент Джо Байден беседовал сегодня с канцлером Германии Олафом Шольцем. Лидеры вновь заявили о своем осуждении попытки России аннексировать территорию Украины», — говорится в пресс-релизе администрации американского президента.
Также президент США и канцлер ФРГ обсудили последние события на мировом энергетическом рынке. Они подчеркнули важность обеспечения устойчивого и доступного энергоснабжения стран.
Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер
Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц в ходе телефонного разговора осудили референдумы, проведенные в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, назвав их «российской попыткой аннексии регионов». Об этом сообщает пресс-служба Белого дома. «Президент Джо Байден беседовал сегодня с канцлером Германии Олафом Шольцем. Лидеры вновь заявили о своем осуждении попытки России аннексировать территорию Украины», — говорится в пресс-релизе администрации американского президента. Также президент США и канцлер ФРГ обсудили последние события на мировом энергетическом рынке. Они подчеркнули важность обеспечения устойчивого и доступного энергоснабжения стран. Референдумы по вопросу вхождения освобожденных территорий в состав России прошли с 23 по 27 сентября. Большинство беженцев из этих регионов проголосовали за присоединение к РФ. Президент России Владимир Путин отметил, что присоединение освобожденных территорий к РФ — воля миллионов людей, дополняет телеканал 360. 3 октября госдума приняла законы о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Путин удивился результатам референдумов и заявил, что они не подлежат никакому сомнению. Владелец SpaceX Илон Маск заявил, что часть Украины мечтает войти в состав России. Байден пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что США никогда не признают референдумы на освобожденных территориях.