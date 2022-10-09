Байден и Шольц осудили Россию за помощь жителям Донбасса Президент США Байден и канцлер ФРГ Шольц осудили РФ за референдумы в Донбассе 09 октября 2022 в 23:35 Размер текста - 17 + Джо Байден и Олаф Шольц не признают волеизъявление жителей освобожденных территорий Фото: Bundesregierung\Kugler новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц в ходе телефонного разговора осудили референдумы, проведенные в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, назвав их «российской попыткой аннексии регионов». Об этом сообщает пресс-служба Белого дома. «Президент Джо Байден беседовал сегодня с канцлером Германии Олафом Шольцем. Лидеры вновь заявили о своем осуждении попытки России аннексировать территорию Украины», — говорится в пресс-релизе администрации американского президента. Также президент США и канцлер ФРГ обсудили последние события на мировом энергетическом рынке. Они подчеркнули важность обеспечения устойчивого и доступного энергоснабжения стран. Референдумы по вопросу вхождения освобожденных территорий в состав России прошли с 23 по 27 сентября. Большинство беженцев из этих регионов проголосовали за присоединение к РФ. Президент России Владимир Путин отметил, что присоединение освобожденных территорий к РФ — воля миллионов людей, дополняет телеканал 360. 3 октября госдума приняла законы о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Путин удивился результатам референдумов и заявил, что они не подлежат никакому сомнению. Владелец SpaceX Илон Маск заявил, что часть Украины мечтает войти в состав России. Байден пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что США никогда не признают референдумы на освобожденных территориях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц в ходе телефонного разговора осудили референдумы, проведенные в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, назвав их «российской попыткой аннексии регионов». Об этом сообщает пресс-служба Белого дома. «Президент Джо Байден беседовал сегодня с канцлером Германии Олафом Шольцем. Лидеры вновь заявили о своем осуждении попытки России аннексировать территорию Украины», — говорится в пресс-релизе администрации американского президента. Также президент США и канцлер ФРГ обсудили последние события на мировом энергетическом рынке. Они подчеркнули важность обеспечения устойчивого и доступного энергоснабжения стран. Референдумы по вопросу вхождения освобожденных территорий в состав России прошли с 23 по 27 сентября. Большинство беженцев из этих регионов проголосовали за присоединение к РФ. Президент России Владимир Путин отметил, что присоединение освобожденных территорий к РФ — воля миллионов людей, дополняет телеканал 360. 3 октября госдума приняла законы о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Путин удивился результатам референдумов и заявил, что они не подлежат никакому сомнению. Владелец SpaceX Илон Маск заявил, что часть Украины мечтает войти в состав России. Байден пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что США никогда не признают референдумы на освобожденных территориях. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям