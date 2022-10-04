Байден дал обещание Зеленскому насчет новых российских территорий

Байден: США никогда не признают «аннексии территорий» Украины

04 октября 2022 в 23:32 Размер текста - 17 +

Джо Байден пообещал Владимиру Зеленскому, что США не признают новые российские территории Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Американский лидер Джо Байден пообещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что США никогда не признают «аннексии территорий» Украины. Об этом передает пресс-служба Белого дома по итогам разговора между двумя главами. «Президент [США] Джозеф Р. Байден-младший вместе с вице-президентом Камалой Харрис переговорили сегодня с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы подчеркнуть, что США никогда не признают так называемую аннексию украинской территории», — сказано в пресс-релизе Белого дома. Вместе с тем, Байден пообещал Зеленскому очередной пакет военной помощи на сумму в 625 миллионов долларов. Ранее Зеленский издал закон в соответствии с которым Украина не признает указ президента России Владимира Путина о вхождении в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Референдумы по вопросу вхождения освобожденных территорий в состав России прошли с 23 по 27 сентября. 3 октября госдума приняла законы о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Новые территории войдут в состав РФ в границах на день их образования.

Американский лидер Джо Байден пообещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что США никогда не признают «аннексии территорий» Украины. Об этом передает пресс-служба Белого дома по итогам разговора между двумя главами. «Президент [США] Джозеф Р. Байден-младший вместе с вице-президентом Камалой Харрис переговорили сегодня с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы подчеркнуть, что США никогда не признают так называемую аннексию украинской территории», — сказано в пресс-релизе Белого дома. Вместе с тем, Байден пообещал Зеленскому очередной пакет военной помощи на сумму в 625 миллионов долларов. Ранее Зеленский издал закон в соответствии с которым Украина не признает указ президента России Владимира Путина о вхождении в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Референдумы по вопросу вхождения освобожденных территорий в состав России прошли с 23 по 27 сентября. 3 октября госдума приняла законы о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Новые территории войдут в состав РФ в границах на день их образования.