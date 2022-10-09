Ветеран боевых действий из Трехгорного (Челябинская область) Андрей Новоселов открыл в городе курсы медицинской и военной подготовки для земляков. В первую очередь такая подготовка необходима военнообязанным жителям города.
«Наша задача — донести до людей серьезность и ответственность ситуации», — приводит слова Новоселова группа «Фабрика новостей | Трехгорный» в «ВКонтакте».
Мужчинам объясняют, как себя вести в зоне военных действий, разъясняют, какое сейчас применяется оружие на Украине, какие есть виды боеприпасов, их поражающее действие. Также проводятся занятия по тактической подготовке.
Указ о частичной мобилизации был подписан 21 сентября. Согласно указу, из запаса страны должны мобилизовать около 300 тысяч военнообязанных. Спустя неделю, президент потребовал от военкоматов исправить все случаи ошибочной мобилизации, а спустя еще время, 10 октября, в ходе совещания с новоизбранными губернаторами, Путин заявил, что в военкоматах накопилось достаточно проблем. Именно поэтому возникают бестолковые случаи частичной мобилизации.
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