Челябинский ветеран готовит земляков к фронту. Видео

10 октября 2022 в 14:05 Размер текста - 17 +

Мужчин обучают военному ремеслу, чтобы они были готовы к участию в СВО Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Ветеран боевых действий из Трехгорного (Челябинская область) Андрей Новоселов открыл в городе курсы медицинской и военной подготовки для земляков. В первую очередь такая подготовка необходима военнообязанным жителям города. «Наша задача — донести до людей серьезность и ответственность ситуации», — приводит слова Новоселова группа «Фабрика новостей | Трехгорный» в «ВКонтакте». Мужчинам объясняют, как себя вести в зоне военных действий, разъясняют, какое сейчас применяется оружие на Украине, какие есть виды боеприпасов, их поражающее действие. Также проводятся занятия по тактической подготовке. Указ о частичной мобилизации был подписан 21 сентября. Согласно указу, из запаса страны должны мобилизовать около 300 тысяч военнообязанных. Спустя неделю, президент потребовал от военкоматов исправить все случаи ошибочной мобилизации, а спустя еще время, 10 октября, в ходе совещания с новоизбранными губернаторами, Путин заявил, что в военкоматах накопилось достаточно проблем. Именно поэтому возникают бестолковые случаи частичной мобилизации.

Ветеран боевых действий из Трехгорного (Челябинская область) Андрей Новоселов открыл в городе курсы медицинской и военной подготовки для земляков. В первую очередь такая подготовка необходима военнообязанным жителям города. «Наша задача — донести до людей серьезность и ответственность ситуации», — приводит слова Новоселова группа «Фабрика новостей | Трехгорный» в «ВКонтакте». Мужчинам объясняют, как себя вести в зоне военных действий, разъясняют, какое сейчас применяется оружие на Украине, какие есть виды боеприпасов, их поражающее действие. Также проводятся занятия по тактической подготовке. Указ о частичной мобилизации был подписан 21 сентября. Согласно указу, из запаса страны должны мобилизовать около 300 тысяч военнообязанных. Спустя неделю, президент потребовал от военкоматов исправить все случаи ошибочной мобилизации, а спустя еще время, 10 октября, в ходе совещания с новоизбранными губернаторами, Путин заявил, что в военкоматах накопилось достаточно проблем. Именно поэтому возникают бестолковые случаи частичной мобилизации.