09 октября 2022
08 октября 2022

Челябинский ветеран готовит земляков к фронту. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мобилизованные резервисты на полигоне в Донецкой области. ДНР, армия, военные, солдаты, оружие, патрон, военные сборы, магазин, полигон, резервисты, мобилизованные
Мужчин обучают военному ремеслу, чтобы они были готовы к участию в СВО Фото:
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Мобилизация в России

Ветеран боевых действий из Трехгорного (Челябинская область) Андрей Новоселов открыл в городе курсы медицинской и военной подготовки для земляков. В первую очередь такая подготовка необходима военнообязанным жителям города.

«Наша задача — донести до людей серьезность и ответственность ситуации», — приводит слова Новоселова группа «Фабрика новостей | Трехгорный» в «ВКонтакте».

Мужчинам объясняют, как себя вести в зоне военных действий, разъясняют, какое сейчас применяется оружие на Украине, какие есть виды боеприпасов, их поражающее действие. Также проводятся занятия по тактической подготовке.

Указ о частичной мобилизации был подписан 21 сентября. Согласно указу, из запаса страны должны мобилизовать около 300 тысяч военнообязанных. Спустя неделю, президент потребовал от военкоматов исправить все случаи ошибочной мобилизации, а спустя еще время, 10 октября, в ходе совещания с новоизбранными губернаторами, Путин заявил, что в военкоматах накопилось достаточно проблем. Именно поэтому возникают бестолковые случаи частичной мобилизации.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Челябинской области - читайте канал https://t.me/ACityThatSmog

Ветеран боевых действий из Трехгорного (Челябинская область) Андрей Новоселов открыл в городе курсы медицинской и военной подготовки для земляков. В первую очередь такая подготовка необходима военнообязанным жителям города. «Наша задача — донести до людей серьезность и ответственность ситуации», — приводит слова Новоселова группа «Фабрика новостей | Трехгорный» в «ВКонтакте». Мужчинам объясняют, как себя вести в зоне военных действий, разъясняют, какое сейчас применяется оружие на Украине, какие есть виды боеприпасов, их поражающее действие. Также проводятся занятия по тактической подготовке. Указ о частичной мобилизации был подписан 21 сентября. Согласно указу, из запаса страны должны мобилизовать около 300 тысяч военнообязанных. Спустя неделю, президент потребовал от военкоматов исправить все случаи ошибочной мобилизации, а спустя еще время, 10 октября, в ходе совещания с новоизбранными губернаторами, Путин заявил, что в военкоматах накопилось достаточно проблем. Именно поэтому возникают бестолковые случаи частичной мобилизации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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