Житель Пермского края погиб на Украине

С Алексеем Шатровым простятся 11 октября Фото: Илья Московец © URA.RU

В спецоперации на Украине погиб житель города Верещагино Пермского края Алексей Шатров. Информация об этом появилась в официальной группе в соцсети «ВКонтакте» администрации Верещагинского округа.

«Скорбный список пополнился именем еще одного бойца — Шатров Алексей Евгеньевич, погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Погиб за нашу Родину, за мирную жизнь каждого из нас. Об этом мы всегда будем помнить. Истинный патриот своей страны, он до последнего оставался верен служебному долгу», — сообщается в посте.

Церемония прощания с Шатровым состоится 11 октября в деревне Комары. Начало гражданской панихиды в 14 часов.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Об ее начале объявил президент России Владимир Путин. Ее цель — денацификация и демилитаризации России, а также помощь Запорожью, ДНР, ЛНР и Херсонской области.