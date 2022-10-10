10 октября 2022

В Екатеринбурге «Водоканал» ищет, у кого взять в кредит 600 млн рублей. Скрин

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«Водоканал» планирует взять крупный кредит на 12 месяцев Фото:

ЕМУП «Водоканал» ищет поставщика, который сможет открыть предприятию невозобновляемую кредитную линию на 600 млн рублей. Срок кредитования — 12 месяцев, следует из документации проекта на сайте госзакупок.

«Максимальный объем привлекаемых средств — 600 млн рублей со сроком кредитования 12 месяцев. Кредитор обязуется оказать финансовые услуги по предоставлению невозобновляемой кредитной линии со свободным графиком выборки кредитных ресурсов в течение четырех месяцев. », — говорится в описании закупки.

В качестве основания для оказания услуги называется выполнение производственной программы «Водоканала» на 2022 год. Срок подачи заявок от участников — до 14 октября. Выбрать победителя планируется 18 октября.

Закупка появилась на сайте 10 октября

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ЕМУП «Водоканал» ищет поставщика, который сможет открыть предприятию невозобновляемую кредитную линию на 600 млн рублей. Срок кредитования — 12 месяцев, следует из документации проекта на сайте госзакупок. «Максимальный объем привлекаемых средств — 600 млн рублей со сроком кредитования 12 месяцев. Кредитор обязуется оказать финансовые услуги по предоставлению невозобновляемой кредитной линии со свободным графиком выборки кредитных ресурсов в течение четырех месяцев. », — говорится в описании закупки. В качестве основания для оказания услуги называется выполнение производственной программы «Водоканала» на 2022 год. Срок подачи заявок от участников — до 14 октября. Выбрать победителя планируется 18 октября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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