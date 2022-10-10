В Екатеринбурге «Водоканал» ищет, у кого взять в кредит 600 млн рублей. Скрин

11 октября 2022 в 03:02 Размер текста - 17 +

«Водоканал» планирует взять крупный кредит на 12 месяцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU ЕМУП «Водоканал» ищет поставщика, который сможет открыть предприятию невозобновляемую кредитную линию на 600 млн рублей. Срок кредитования — 12 месяцев, следует из документации проекта на сайте госзакупок. «Максимальный объем привлекаемых средств — 600 млн рублей со сроком кредитования 12 месяцев. Кредитор обязуется оказать финансовые услуги по предоставлению невозобновляемой кредитной линии со свободным графиком выборки кредитных ресурсов в течение четырех месяцев. », — говорится в описании закупки. В качестве основания для оказания услуги называется выполнение производственной программы «Водоканала» на 2022 год. Срок подачи заявок от участников — до 14 октября. Выбрать победителя планируется 18 октября. Закупка появилась на сайте 10 октября Скрин сайта zakupki.gov.ru

ЕМУП «Водоканал» ищет поставщика, который сможет открыть предприятию невозобновляемую кредитную линию на 600 млн рублей. Срок кредитования — 12 месяцев, следует из документации проекта на сайте госзакупок. «Максимальный объем привлекаемых средств — 600 млн рублей со сроком кредитования 12 месяцев. Кредитор обязуется оказать финансовые услуги по предоставлению невозобновляемой кредитной линии со свободным графиком выборки кредитных ресурсов в течение четырех месяцев. », — говорится в описании закупки. В качестве основания для оказания услуги называется выполнение производственной программы «Водоканала» на 2022 год. Срок подачи заявок от участников — до 14 октября. Выбрать победителя планируется 18 октября.