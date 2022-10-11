ВСУ обстреляли подстанцию в Белгородской области

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Визит Александра Моора в Салехард. 5 сентября 2018г, провода, эдектричество, электросеть
От электричества отключено более 2 тысяч человек Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Подстанция в селе Шебекино Белгородской области попала под обстрел ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.

«Подстанцию Шебекино обстреляли украинские войска. От электроэнергии отключено более 2 тыс. человек», — написал Гладков. Он отметил, что пострадавших нет.

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Подстанция в селе Шебекино Белгородской области попала под обстрел ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. «Подстанцию Шебекино обстреляли украинские войска. От электроэнергии отключено более 2 тыс. человек», — написал Гладков. Он отметил, что пострадавших нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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