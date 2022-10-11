ВСУ обстреляли подстанцию в Белгородской области

От электричества отключено более 2 тысяч человек
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Подстанция в селе Шебекино Белгородской области попала под обстрел ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.
«Подстанцию Шебекино обстреляли украинские войска. От электроэнергии отключено более 2 тыс. человек», — написал Гладков. Он отметил, что пострадавших нет.
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