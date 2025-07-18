В Европе сделали мрачный прогноз по поводу усилий Трампа на Украине

Изменение политики президента США Дональда Трампа по отношению к Украине вряд ли повлияет на ситуацию на фронте, сообщила французская газета Le Monde. Скептицизм Европы связан с отсутствием у Вашингтона эффективных рычагов давления на Москву и разногласиями в ЕС по финансированию военной помощи Киеву.
«Если в отношении Трампа к Украине действительно произошли изменения, к сожалению, на данном этапе это вряд ли изменит ситуацию», — говорится в материале издания. Там подчеркивается, что угрозы Трампа ввести стопроцентные тарифы на российские товары и вторичные пошлины для стран, покупающих российские энергоносители, имеют «непонятное содержание» и вряд ли повлияют на решения Кремля. Автор статьи отмечает, что у Вашингтона нет уверенных инструментов воздействия на Москву.
Ранее Трамп выдвинул 50-дневный ультиматум Москве, требуя заключить мирное соглашение с Киевом, угрожая в противном случае жесткими экономическими мерами. Он также сообщил о договоренности между США и ЕС о поставках американского оружия, включая батареи Patriot, при этом расходы должны лечь на Европу.
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