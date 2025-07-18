В Европе сделали мрачный прогноз по поводу усилий Трампа на Украине

Le Monde: новая позиция Трампа по Украине мало что изменит на фронте
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У Трампа нет способов давления на Россию, пишут европейские СМИ
У Трампа нет способов давления на Россию, пишут европейские СМИ Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Изменение политики президента США Дональда Трампа по отношению к Украине вряд ли повлияет на ситуацию на фронте, сообщила французская газета Le Monde. Скептицизм Европы связан с отсутствием у Вашингтона эффективных рычагов давления на Москву и разногласиями в ЕС по финансированию военной помощи Киеву.

«Если в отношении Трампа к Украине действительно произошли изменения, к сожалению, на данном этапе это вряд ли изменит ситуацию», — говорится в материале издания. Там подчеркивается, что угрозы Трампа ввести стопроцентные тарифы на российские товары и вторичные пошлины для стран, покупающих российские энергоносители, имеют «непонятное содержание» и вряд ли повлияют на решения Кремля. Автор статьи отмечает, что у Вашингтона нет уверенных инструментов воздействия на Москву.

Ранее Трамп выдвинул 50-дневный ультиматум Москве, требуя заключить мирное соглашение с Киевом, угрожая в противном случае жесткими экономическими мерами. Он также сообщил о договоренности между США и ЕС о поставках американского оружия, включая батареи Patriot, при этом расходы должны лечь на Европу.

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Изменение политики президента США Дональда Трампа по отношению к Украине вряд ли повлияет на ситуацию на фронте, сообщила французская газета Le Monde. Скептицизм Европы связан с отсутствием у Вашингтона эффективных рычагов давления на Москву и разногласиями в ЕС по финансированию военной помощи Киеву. «Если в отношении Трампа к Украине действительно произошли изменения, к сожалению, на данном этапе это вряд ли изменит ситуацию», — говорится в материале издания. Там подчеркивается, что угрозы Трампа ввести стопроцентные тарифы на российские товары и вторичные пошлины для стран, покупающих российские энергоносители, имеют «непонятное содержание» и вряд ли повлияют на решения Кремля. Автор статьи отмечает, что у Вашингтона нет уверенных инструментов воздействия на Москву. Ранее Трамп выдвинул 50-дневный ультиматум Москве, требуя заключить мирное соглашение с Киевом, угрожая в противном случае жесткими экономическими мерами. Он также сообщил о договоренности между США и ЕС о поставках американского оружия, включая батареи Patriot, при этом расходы должны лечь на Европу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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