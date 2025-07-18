Украинский депутат устроил скандал в Европарламенте по поводу Волынской резни

Депутат Верховной рады Украины Владимир Вятрович устроил скандал в Европарламенте, обвинив польских депутатов — организаторов выставки о Волынской резне — в якобы связях с Россией. Об этом сообщает одно из польских изданий со ссылкой на собственные источники.
«Эта волынская истерия выходит на другой уровень… Польские депутаты-националисты открыли выставку о геноциде, организованном украинцами. Эта выставка по своей сути является „российской пропагандой“», — приводит Forsal слова Вятровича.
По данным издания, несмотря на резкие обвинения, украинский депутат не смог назвать ни одного конкретного материала или экспоната, вызвавшего у него возмущение. Тем не менее он призвал Министерство иностранных дел Украины принять жесткие меры в ответ на действия польских коллег.
Польская сторона отреагировала на инцидент, подчеркнув, что цель выставки — напомнить о трагедии Волынской резни и увековечить память жертв. По словам депутата Европарламента Евы Зайончковской-Херник, речь идет о важном вопросе исторической справедливости. Она отметила, что организаторы не требуют возмездия, а добиваются признания факта трагедии, эксгумации останков погибших и их достойного захоронения.
Ранее избранный президент Польши Кароль Навроцкий призвал Украину разработать комплексный подход к вопросу эксгумации жертв Волынской резни. Польский глава подчеркнул, что на протяжении длительного времени последовательно выдвигает соответствующее требование украинским властям, пишет RT. Навроцкий отметил, что, по его мнению, подлинное примирение возможно исключительно на основе правды.
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