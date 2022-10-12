Российские военные заявили о готовности идти в наступление в Запорожье

Российские военные готовы к столкновению с противником Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие Южного военного округа в Запорожской области готовы наступать, как только поступит такой приказ. Об этом рассказал журналистам один из бойцов, находящийся на первой линии соприкосновения.

«Практически на все 100 процентов готовы идти в наступление. Ребята устали сидеть на месте и хотят все идти вперед», — заявил военнослужащий РИА «Новости».

Он отметил, что украинские боевики беспокоят российских военных практически каждый день, устраивают вылазки и провокации, используют мины 120-го и больших калибров. «Мы готовы к любым раскладам. Готовы к столкновению с противником», — подчеркнул боец.

Линия боевого соприкосновения в Запорожской области — одно из самых сложных направлений на фронте, отмечает издание. Здесь оборудовано несколько линий обороны. Российские военные круглосуточно ведут наблюдение за противником, выявляют и уничтожают места скопления и огневые позиции боевиков.

Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Как заявил президент РФ Владимир Путин, ее конечная цель — освобождение мирных жителей Донбасса от режима националистов и создание условий, гарантирующих безопасность России. В конце сентября в Запорожье, Херсоне, ДНР и ЛНР прошли референдумы по включению территорий в состав РФ, пишут «Дни.ру».