IT-компания из ХМАО продолжит платить мобилизованным работникам

12 октября 2022 в 16:14 Размер текста - 17 +

Несмотря на мобилизацию, сотрудник будет получать среднюю заработную плату Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Когалыме IT-компания «Информ» решила продолжить платить зарплату своему работнику, который попал под мобилизацию. Во время военной службы сотрудник будет получать среднюю заработную плату. Об этом URA.RU рассказали в самой компании. «У нас мобилизовали одного сотрудника. Мы направили [ему] вещи, купили берцы, аптечку, форму, плюс материальную помощь оказали. И он будет ежемесячно среднюю заработную плату получать», — сказала в ходе разговора с корреспондентом агентства HR-менеджер предприятия Юлия Степанова. Специалист также добавила, что компания работает в сфере информационных технологий и связи. Ранее URA.RU рассказывало, что нефтяники из ХМАО массово закупают вещи для мобилизованных. Собрать все необходимое для своих сотрудников решила «Варьеганская нефтяная буровая компания». Президент Владимир Путин объявил начало мобилизации 21 сентября. На помощь российской армии должны отправиться около 300 тысяч человек. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ, ее цель — защита мирного населения Донбасса.

В Когалыме IT-компания «Информ» решила продолжить платить зарплату своему работнику, который попал под мобилизацию. Во время военной службы сотрудник будет получать среднюю заработную плату. Об этом URA.RU рассказали в самой компании. «У нас мобилизовали одного сотрудника. Мы направили [ему] вещи, купили берцы, аптечку, форму, плюс материальную помощь оказали. И он будет ежемесячно среднюю заработную плату получать», — сказала в ходе разговора с корреспондентом агентства HR-менеджер предприятия Юлия Степанова. Специалист также добавила, что компания работает в сфере информационных технологий и связи. Ранее URA.RU рассказывало, что нефтяники из ХМАО массово закупают вещи для мобилизованных. Собрать все необходимое для своих сотрудников решила «Варьеганская нефтяная буровая компания». Президент Владимир Путин объявил начало мобилизации 21 сентября. На помощь российской армии должны отправиться около 300 тысяч человек. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ, ее цель — защита мирного населения Донбасса.