Екатеринбуржец сядет в тюрьму за кражу двух тысяч рублей в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ОВД Гольяново. Москва, сизо, колючая проволока, колония, заключение, тюрьма, ИК
Следующие три года екатеринбуржец проведет в тюрьме Фото:

В Перми осужден уроженец Екатеринбурга, укравший из пермского магазина две тысячи рублей и бутылку пива. Подробности о преступлении и приговоре рассказали в пресс-службе УМВД по Перми.

«Утром 14 марта мужчина в маске ворвался в павильон, расположенный по ул. Клары Цеткин. Угрожая продавцу ножом, он зашел за прилавок и взял из кассы две тысячи рублей выручки несмотря на то, что продавец предлагала ему собственные деньги. Покидая место преступления, екатеринбуржец прихватил с собой бутылку пива», — рассказали в полиции.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность и задержали преступника в кратчайшие сроки. Им оказался 28-летний уроженец Екатеринбурга. Суд признал его виновным и отправил в тюрьму строгого режима на три года. Кроме того, мужчина должен будет выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

В Перми осужден уроженец Екатеринбурга, укравший из пермского магазина две тысячи рублей и бутылку пива. Подробности о преступлении и приговоре рассказали в пресс-службе УМВД по Перми. «Утром 14 марта мужчина в маске ворвался в павильон, расположенный по ул. Клары Цеткин. Угрожая продавцу ножом, он зашел за прилавок и взял из кассы две тысячи рублей выручки несмотря на то, что продавец предлагала ему собственные деньги. Покидая место преступления, екатеринбуржец прихватил с собой бутылку пива», — рассказали в полиции. Сотрудники правоохранительных органов установили личность и задержали преступника в кратчайшие сроки. Им оказался 28-летний уроженец Екатеринбурга. Суд признал его виновным и отправил в тюрьму строгого режима на три года. Кроме того, мужчина должен будет выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...