Екатеринбуржец сядет в тюрьму за кражу двух тысяч рублей в Перми

12 октября 2022 в 15:30 Размер текста - 17 +

Следующие три года екатеринбуржец проведет в тюрьме Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Перми осужден уроженец Екатеринбурга, укравший из пермского магазина две тысячи рублей и бутылку пива. Подробности о преступлении и приговоре рассказали в пресс-службе УМВД по Перми. «Утром 14 марта мужчина в маске ворвался в павильон, расположенный по ул. Клары Цеткин. Угрожая продавцу ножом, он зашел за прилавок и взял из кассы две тысячи рублей выручки несмотря на то, что продавец предлагала ему собственные деньги. Покидая место преступления, екатеринбуржец прихватил с собой бутылку пива», — рассказали в полиции. Сотрудники правоохранительных органов установили личность и задержали преступника в кратчайшие сроки. Им оказался 28-летний уроженец Екатеринбурга. Суд признал его виновным и отправил в тюрьму строгого режима на три года. Кроме того, мужчина должен будет выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

В Перми осужден уроженец Екатеринбурга, укравший из пермского магазина две тысячи рублей и бутылку пива. Подробности о преступлении и приговоре рассказали в пресс-службе УМВД по Перми. «Утром 14 марта мужчина в маске ворвался в павильон, расположенный по ул. Клары Цеткин. Угрожая продавцу ножом, он зашел за прилавок и взял из кассы две тысячи рублей выручки несмотря на то, что продавец предлагала ему собственные деньги. Покидая место преступления, екатеринбуржец прихватил с собой бутылку пива», — рассказали в полиции. Сотрудники правоохранительных органов установили личность и задержали преступника в кратчайшие сроки. Им оказался 28-летний уроженец Екатеринбурга. Суд признал его виновным и отправил в тюрьму строгого режима на три года. Кроме того, мужчина должен будет выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.