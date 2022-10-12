Власти США попросили НАТО прекратить разжигать конфликт на Украине

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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, нато, поднятые руки, столтенберг йенс
НАТО призвали отказаться от ядерной войны и ненужных смертей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В НАТО должны отказаться от ненужных смертей и прекратить эскалировать ситуацию на Украине. Об этом сообщил конгрессмен от штата Аризона Пол Энтони Госар.

«Руководство НАТО отказывается предлагать какие-либо отступления. Они даже не пытаются деэскалировать ситуацию между Украиной и Россией, а левые клевещут на всех, кто это делает например, на Илона Маска», — написал Госар в социальных сетях. Он призвал альянс отказаться от ядерной войны, ненужных смертей и разрушений.

Ранее глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России на Украине станет поражением НАТО. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию. Целями операции обозначены демилитаризация и денацификация Украины.

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В НАТО должны отказаться от ненужных смертей и прекратить эскалировать ситуацию на Украине. Об этом сообщил конгрессмен от штата Аризона Пол Энтони Госар. «Руководство НАТО отказывается предлагать какие-либо отступления. Они даже не пытаются деэскалировать ситуацию между Украиной и Россией, а левые клевещут на всех, кто это делает например, на Илона Маска», — написал Госар в социальных сетях. Он призвал альянс отказаться от ядерной войны, ненужных смертей и разрушений. Ранее глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России на Украине станет поражением НАТО. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию. Целями операции обозначены демилитаризация и денацификация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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