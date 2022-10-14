14 октября 2022

Рогов: в Мелитополе ПВО обезвредила дроны с прикрепленными взрывными устройствами

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Над Мелитополем летали дроны-камикадзе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские боевики пытались нанести удар по Мелитополю при помощи дронов-камикадзе, однако российская система противовоздушной обороны (ПВО) успела их вовремя обезвредить. Об этом стало известно от члена главного совета администрации региона Владимира Рогова.

«Один дрон из-за неумелых действий нацистов рухнул и взорвался, вторая сбила систему ПВО. Информация о нарушении уточняется. […] В городе отработала система ПВО России, в очередной раз защитив мирных жителей от удара боевиков Зеленского», — написал Рогов в telegram-канале. Telegram-канал «Администрация города Мелитополя» отметил, что ПВО уничтожила два дрона с прикрепленными взрывными устройствами. Известно, что пострадавших нет.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Целями СВО заявлены демилитаризация и денацификация киевского режима.

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Украинские боевики пытались нанести удар по Мелитополю при помощи дронов-камикадзе, однако российская система противовоздушной обороны (ПВО) успела их вовремя обезвредить. Об этом стало известно от члена главного совета администрации региона Владимира Рогова. «Один дрон из-за неумелых действий нацистов рухнул и взорвался, вторая сбила систему ПВО. Информация о нарушении уточняется. […] В городе отработала система ПВО России, в очередной раз защитив мирных жителей от удара боевиков Зеленского», — написал Рогов в telegram-канале. Telegram-канал «Администрация города Мелитополя» отметил, что ПВО уничтожила два дрона с прикрепленными взрывными устройствами. Известно, что пострадавших нет. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Целями СВО заявлены демилитаризация и денацификация киевского режима.
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