Лось спасся от собак по воде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Златоусте Челябинской области лосю пришлось переплыть Тесьминское водохранилище, чтобы спастись от стаи собак. Видео погони очевидцы разместили в соцсетях.

«Обессиленный лось уплывает от стаи разъяренных собак. Около часа собаки гоняли животное по лесу», — говорится в сообществе «Регион 74 | Южный Урал и Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

Очевидцы уточнили, что видео снято на Тесьминском водохранилище рядом с национальным парком «Таганай». По словам местных жителей, лосю удалось переплыть водоем и спастись.

В комментариях местные жители искренне переживали за лося. Многие высказали мнение об обилии бездомных собак в окрестностях Златоуста.