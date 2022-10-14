14 октября 2022

В Златоусте лось уплыл от стаи бездомных собак. Видео

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Лосиная ферма «Дом лося Сохатка». Национальный парк Зюраткуль, лоси
Лось спасся от собак по воде Фото:

В Златоусте Челябинской области лосю пришлось переплыть Тесьминское водохранилище, чтобы спастись от стаи собак. Видео погони очевидцы разместили в соцсетях.

«Обессиленный лось уплывает от стаи разъяренных собак. Около часа собаки гоняли животное по лесу», — говорится в сообществе «Регион 74 | Южный Урал и Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

Очевидцы уточнили, что видео снято на Тесьминском водохранилище рядом с национальным парком «Таганай». По словам местных жителей, лосю удалось переплыть водоем и спастись.

В комментариях местные жители искренне переживали за лося. Многие высказали мнение об обилии бездомных собак в окрестностях Златоуста.

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В Златоусте Челябинской области лосю пришлось переплыть Тесьминское водохранилище, чтобы спастись от стаи собак. Видео погони очевидцы разместили в соцсетях. «Обессиленный лось уплывает от стаи разъяренных собак. Около часа собаки гоняли животное по лесу», — говорится в сообществе «Регион 74 | Южный Урал и Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». Очевидцы уточнили, что видео снято на Тесьминском водохранилище рядом с национальным парком «Таганай». По словам местных жителей, лосю удалось переплыть водоем и спастись. В комментариях местные жители искренне переживали за лося. Многие высказали мнение об обилии бездомных собак в окрестностях Златоуста.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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