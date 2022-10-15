КамАЗ въехал в троллейбус в Миассе Челябинской области 16 октября. Авария произошла возле автозавода «Урал».
«Авария возле завода „Урал“: в троллейбус с кучей людей врезался КамАЗ, но только в заднюю часть, стекло попало в мужчину. Все сразу же вышли, потом троллейбус сняли с проводов и начались разборки», — сообщается в паблике «Инцидент Миасс» во «ВКонтакте».
По сообщениям в соцсетях, на место происшествия выезжала скорая помощь. Момент ДТП попал на видеокамеры. Судя по видео, грузовик поехал дальше и не остановился.
URA.RU запросило официальную информацию в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области. На момент публикации материала комментариев еще не поступало.
Видео: Максим Сатин, Миасс
Обновлено в 15:35 по уральскому времени:
«Столкнулся автомобиль „Урал“ с троллейбусом. Помощь потребовалась одному из пассажиров. На месте работают сотрудники ГИБДД», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД области.
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