Никто из пассажиров серьезно не пострадал Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

КамАЗ въехал в троллейбус в Миассе Челябинской области 16 октября. Авария произошла возле автозавода «Урал».

«Авария возле завода „Урал“: в троллейбус с кучей людей врезался КамАЗ, но только в заднюю часть, стекло попало в мужчину. Все сразу же вышли, потом троллейбус сняли с проводов и начались разборки», — сообщается в паблике «Инцидент Миасс» во «ВКонтакте».

По сообщениям в соцсетях, на место происшествия выезжала скорая помощь. Момент ДТП попал на видеокамеры. Судя по видео, грузовик поехал дальше и не остановился.

URA.RU запросило официальную информацию в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области. На момент публикации материала комментариев еще не поступало.

Авария произошла возле автозавода «Урал» Фото: Анастасия Петрова, «Инцидент Миасс», «ВКонтакте»

Видео: Максим Сатин, Миасс

Обновлено в 15:35 по уральскому времени:

«Столкнулся автомобиль „Урал“ с троллейбусом. Помощь потребовалась одному из пассажиров. На месте работают сотрудники ГИБДД», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД области.