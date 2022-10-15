15 октября 2022
14 октября 2022

В Миассе КамАЗ въехал в троллейбус. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка на улицах города во время эпидемии коронавируса и режима самоизоляции. Челябинск, троллейбус, соблюдай дистанцию
Никто из пассажиров серьезно не пострадал Фото:

КамАЗ въехал в троллейбус в Миассе Челябинской области 16 октября. Авария произошла возле автозавода «Урал».

«Авария возле завода „Урал“: в троллейбус с кучей людей врезался КамАЗ, но только в заднюю часть, стекло попало в мужчину. Все сразу же вышли, потом троллейбус сняли с проводов и начались разборки», — сообщается в паблике «Инцидент Миасс» во «ВКонтакте».

По сообщениям в соцсетях, на место происшествия выезжала скорая помощь. Момент ДТП попал на видеокамеры. Судя по видео, грузовик поехал дальше и не остановился.

URA.RU запросило официальную информацию в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области. На момент публикации материала комментариев еще не поступало.

Авария произошла возле автозавода «Урал»
Фото:

Видео: Максим Сатин, Миасс

Обновлено в 15:35 по уральскому времени:

«Столкнулся автомобиль „Урал“ с троллейбусом. Помощь потребовалась одному из пассажиров. На месте работают сотрудники ГИБДД», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД области.

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КамАЗ въехал в троллейбус в Миассе Челябинской области 16 октября. Авария произошла возле автозавода «Урал». «Авария возле завода „Урал“: в троллейбус с кучей людей врезался КамАЗ, но только в заднюю часть, стекло попало в мужчину. Все сразу же вышли, потом троллейбус сняли с проводов и начались разборки», — сообщается в паблике «Инцидент Миасс» во «ВКонтакте». По сообщениям в соцсетях, на место происшествия выезжала скорая помощь. Момент ДТП попал на видеокамеры. Судя по видео, грузовик поехал дальше и не остановился. URA.RU запросило официальную информацию в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области. На момент публикации материала комментариев еще не поступало. Видео: Максим Сатин, Миасс Обновлено в 15:35 по уральскому времени: «Столкнулся автомобиль „Урал“ с троллейбусом. Помощь потребовалась одному из пассажиров. На месте работают сотрудники ГИБДД», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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