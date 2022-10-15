Челябинец погиб на пожаре

Пожар был быстро локализован Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске 16 октября горела квартира в доме по улице Кирова, 21. На месте происшествия обнаружен мужчина, не подающий признаков жизни.

«В 15-30 по системе „112“ поступило сообщение о дыме из квартиры, расположенной в многоквартирном доме по улице Кирова. Прибывшие пожарные проникли в квартиру на 2-м этаже по трехколенной лестнице, горели вещи б/у на площади 3 кв. м, обнаружен мужчина без признаков жизни», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Как сообщили в челябинском МЧС, пожар был локализован в короткий срок, его распространение остановлено, открытое горение ликвидировано. Реагировало 3 единицы техники, 9 человек личного состава. Причина пожара выясняется сотрудниками отдела дознания.