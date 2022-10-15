15 октября 2022
14 октября 2022

Челябинец погиб на пожаре

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Верховые пожары в поселках Джабык и Запасное. Челябинская область, мчс, огонь, лесной пожар, село запасное
Пожар был быстро локализован Фото:

В Челябинске 16 октября горела квартира в доме по улице Кирова, 21. На месте происшествия обнаружен мужчина, не подающий признаков жизни.

«В 15-30 по системе „112“ поступило сообщение о дыме из квартиры, расположенной в многоквартирном доме по улице Кирова. Прибывшие пожарные проникли в квартиру на 2-м этаже по трехколенной лестнице, горели вещи б/у на площади 3 кв. м, обнаружен мужчина без признаков жизни», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Как сообщили в челябинском МЧС, пожар был локализован в короткий срок, его распространение остановлено, открытое горение ликвидировано. Реагировало 3 единицы техники, 9 человек личного состава. Причина пожара выясняется сотрудниками отдела дознания.

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В Челябинске 16 октября горела квартира в доме по улице Кирова, 21. На месте происшествия обнаружен мужчина, не подающий признаков жизни. «В 15-30 по системе „112“ поступило сообщение о дыме из квартиры, расположенной в многоквартирном доме по улице Кирова. Прибывшие пожарные проникли в квартиру на 2-м этаже по трехколенной лестнице, горели вещи б/у на площади 3 кв. м, обнаружен мужчина без признаков жизни», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. Как сообщили в челябинском МЧС, пожар был локализован в короткий срок, его распространение остановлено, открытое горение ликвидировано. Реагировало 3 единицы техники, 9 человек личного состава. Причина пожара выясняется сотрудниками отдела дознания.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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