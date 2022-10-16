Свердловский депутат Госдумы заявила, что русские мужчины борются с американо-украинским фашизмом

17 октября 2022 в 00:42 Размер текста - 17 +

Жанна Рябцева считает, что российские солдаты борются с «американо-британско-украинским фашизмом» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Жанна Рябцева считает, что сотни тысяч русских мужчин, участвуя в спецоперации на Украине, борются с «американо-британско-украинским фашизмом». Такое заявление Рябцева сделала в своем telegram-канале 16 октября, в День отца. «Русские отцы год за годом уходят на войну. Они защищают нашу страну с оружием в руках. Сегодня происходит то же самое — сотни тысяч наших мужчин: сыновей, братьев, отцов и дедов идут на борьбу с американо-британско-украинским фашизмом», — говорится в сообщении. Рябцева выражает поддержку русским военнослужащим. «Молимся за вас и ждем с победой!», — пишет Жанна. При этом она добавляет, что роль отца в жизни семьи — важна. «Сложно переоценить роль отцов в поддержке семьи и воспитании детей», — считает Рябцева. Ранее URA.RU писало, что Жанна Рябцева обвинила президента Украины Владимира Зеленского в отсутствии логики. По ее мнению, он лжет и передергивает факты. Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля. Ее цель — спасение мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Жанна Рябцева считает, что сотни тысяч русских мужчин, участвуя в спецоперации на Украине, борются с «американо-британско-украинским фашизмом». Такое заявление Рябцева сделала в своем telegram-канале 16 октября, в День отца. «Русские отцы год за годом уходят на войну. Они защищают нашу страну с оружием в руках. Сегодня происходит то же самое — сотни тысяч наших мужчин: сыновей, братьев, отцов и дедов идут на борьбу с американо-британско-украинским фашизмом», — говорится в сообщении. Рябцева выражает поддержку русским военнослужащим. «Молимся за вас и ждем с победой!», — пишет Жанна. При этом она добавляет, что роль отца в жизни семьи — важна. «Сложно переоценить роль отцов в поддержке семьи и воспитании детей», — считает Рябцева. Ранее URA.RU писало, что Жанна Рябцева обвинила президента Украины Владимира Зеленского в отсутствии логики. По ее мнению, он лжет и передергивает факты. Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля. Ее цель — спасение мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик.