16 октября 2022
15 октября 2022

Свердловский депутат Госдумы заявила, что русские мужчины борются с американо-украинским фашизмом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Итоговый
Жанна Рябцева считает, что российские солдаты борются с «американо-британско-украинским фашизмом» Фото:

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Жанна Рябцева считает, что сотни тысяч русских мужчин, участвуя в спецоперации на Украине, борются с «американо-британско-украинским фашизмом». Такое заявление Рябцева сделала в своем telegram-канале 16 октября, в День отца.

«Русские отцы год за годом уходят на войну. Они защищают нашу страну с оружием в руках. Сегодня происходит то же самое — сотни тысяч наших мужчин: сыновей, братьев, отцов и дедов идут на борьбу с американо-британско-украинским фашизмом», — говорится в сообщении.

Рябцева выражает поддержку русским военнослужащим. «Молимся за вас и ждем с победой!», — пишет Жанна. При этом она добавляет, что роль отца в жизни семьи — важна. «Сложно переоценить роль отцов в поддержке семьи и воспитании детей», — считает Рябцева.

Ранее URA.RU писало, что Жанна Рябцева обвинила президента Украины Владимира Зеленского в отсутствии логики. По ее мнению, он лжет и передергивает факты.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля. Ее цель — спасение мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Жанна Рябцева считает, что сотни тысяч русских мужчин, участвуя в спецоперации на Украине, борются с «американо-британско-украинским фашизмом». Такое заявление Рябцева сделала в своем telegram-канале 16 октября, в День отца. «Русские отцы год за годом уходят на войну. Они защищают нашу страну с оружием в руках. Сегодня происходит то же самое — сотни тысяч наших мужчин: сыновей, братьев, отцов и дедов идут на борьбу с американо-британско-украинским фашизмом», — говорится в сообщении. Рябцева выражает поддержку русским военнослужащим. «Молимся за вас и ждем с победой!», — пишет Жанна. При этом она добавляет, что роль отца в жизни семьи — важна. «Сложно переоценить роль отцов в поддержке семьи и воспитании детей», — считает Рябцева. Ранее URA.RU писало, что Жанна Рябцева обвинила президента Украины Владимира Зеленского в отсутствии логики. По ее мнению, он лжет и передергивает факты. Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля. Ее цель — спасение мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...