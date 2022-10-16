16 октября 2022

В пяти регионах Украины объявлена воздушная тревога

Власти Полтавской, Николаевской, Харьковской, Одесской и Черкасской областей объявили воздушную тревогу
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, ракеты, военные действия, истребитель, ввс
Власти пяти регионов Украины объявили воздушную тревогу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Местные власти украинских областей объявили воздушную тревогу. Предупреждения опубликовали главы Полтавской, Николаевской, Харьковской, Одесской и Черкасской областей.

«Воздушная тревога! По всей области», — написало глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким в своем telegram-канале. Аналогичные сообщения появились в каналах главы Полтавской областной администрации Дмитрия Лунина, главы военной администрации Черкасской области Игоря Табурца и городских властей Одессы.

Ранее сообщалось, что в Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины была объявлена воздушная тревога. 10 октября Вооруженные силы России нанесли множество ударов по инфраструктуре Украины. В Минобороны указывали, что целью ВС РФ были системы военного управления, связи и энергетики Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия продолжит наносить удары, если Украина будет устраивать теракты на территории РФ. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине.

Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Местные власти украинских областей объявили воздушную тревогу. Предупреждения опубликовали главы Полтавской, Николаевской, Харьковской, Одесской и Черкасской областей. «Воздушная тревога! По всей области», — написало глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким в своем telegram-канале. Аналогичные сообщения появились в каналах главы Полтавской областной администрации Дмитрия Лунина, главы военной администрации Черкасской области Игоря Табурца и городских властей Одессы. Ранее сообщалось, что в Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины была объявлена воздушная тревога. 10 октября Вооруженные силы России нанесли множество ударов по инфраструктуре Украины. В Минобороны указывали, что целью ВС РФ были системы военного управления, связи и энергетики Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия продолжит наносить удары, если Украина будет устраивать теракты на территории РФ. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...