В пяти регионах Украины объявлена воздушная тревога

Местные власти украинских областей объявили воздушную тревогу. Предупреждения опубликовали главы Полтавской, Николаевской, Харьковской, Одесской и Черкасской областей.
«Воздушная тревога! По всей области», — написало глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким в своем telegram-канале. Аналогичные сообщения появились в каналах главы Полтавской областной администрации Дмитрия Лунина, главы военной администрации Черкасской области Игоря Табурца и городских властей Одессы.
Ранее сообщалось, что в Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины была объявлена воздушная тревога. 10 октября Вооруженные силы России нанесли множество ударов по инфраструктуре Украины. В Минобороны указывали, что целью ВС РФ были системы военного управления, связи и энергетики Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия продолжит наносить удары, если Украина будет устраивать теракты на территории РФ. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине.
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Местные власти украинских областей объявили воздушную тревогу. Предупреждения опубликовали главы Полтавской, Николаевской, Харьковской, Одесской и Черкасской областей. «Воздушная тревога! По всей области», — написало глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким в своем telegram-канале. Аналогичные сообщения появились в каналах главы Полтавской областной администрации Дмитрия Лунина, главы военной администрации Черкасской области Игоря Табурца и городских властей Одессы. Ранее сообщалось, что в Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины была объявлена воздушная тревога. 10 октября Вооруженные силы России нанесли множество ударов по инфраструктуре Украины. В Минобороны указывали, что целью ВС РФ были системы военного управления, связи и энергетики Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия продолжит наносить удары, если Украина будет устраивать теракты на территории РФ. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине.