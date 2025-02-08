Как подготовить рассаду к сезону посадок

Для того чтобы подготовить рассаду к сезону посадок, необходимо заранее обеззаразить грунт для нее, пролив его кипятком или прокалить в духовке и добавить туда удобрения. Об этом рассказал исполнительный директор магазина садовых товаров Garden Shop в Imperial Garden Алеся Васильева.
«Для этого надо помнить, что любой грунт может быть заражен, поэтому его необходимо обеззаразить: хорошо пролить почву пару раз кипятком и дать стечь лишней влаге. Еще лучше — прокалить ее в микроволновке или духовке», — рассказала Алеся Васильева в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Она добавила, что после обеззараживания почвы ее следует заселить полезными микроорганизмами. Для этого подойдут оздоровитель почвы или раствор фитоспорина и трихоцина.
После того как семена будут посеяны в грунт, их необходимо накрыть крышкой или пищевой пленкой со сделанными в ней дырками до момента всходов. Это создаст парниковый эффект. Васильева подчеркнула, что в таре с рассадой должны быть отверстия для отведения излишков влаги.
Хранить рассаду нужно в правильном месте: например, подоконник должен быть непродуваемый, теплый. Растения должны находиться под солнцем, но не под прямыми его лучами. В случае недостатка света понадобятся фитолампы.
Васильева также подчеркнула, что золотое правило в этом деле — «лучше недолить, чем перелить», поскольку самая главная причина всех бед — переливания почвы. Чтобы избежать этого, можно использовать, в частности, разрыхлители.
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