Суд наказал тюменца, который не платил алименты на детей

17 октября 2022 в 08:22 Размер текста - 17 +

Мать ребенка рассказала, что мужчина не оказывает сыну никакой помощи и переводит лишь небольшие суммы Фото: Сергей Русанов © URA.RU Казанский районный суд Тюменской области приговорил мужчину к исправительным работам за долг в 861 тысячу рублей перед своим ребенком. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Сам мужчина заявил, что из-за проблем с работой не мог перечислять алименты на 8-летнего сына, но выплатит долг, как только трудоустроится. «На основании судебного приказа Александр Шорохов должен был платить алименты на своего 8-летнего сына. В период времени с 14 мая 2022 года по 09 августа 2022 года, зная, что он обязан платить алименты, являясь трудоспособным, свои обязанности не исполнял, чем нарушил решение суда. Не имея уважительных причин, никаких мер по погашению задолженности не предпринял, к регулярной выплате алиментов не приступил, официально не работал, в центр занятости не обращался и в качестве безработного не состоял», — сообщили в пресс-службе. Общая задолженность мужчины достигла 861 782 рублей. Шорохов признал свою вину, однако заявил, что платил алименты до сентября 2021 года, пока не появились проблемы с трудоустройством. Он также пообещал оплачивать алименты после того, как найдет себе работу. При этом мать ребенка сообщила, что мужчина никакой помощи сыну не оказывает и переводит на его содержание небольшие суммы. В итоге подсудимому назначили 6 месяцев исправительных работ. При этом из его зарплаты будет удерживаться 5% в пользу государства.

Казанский районный суд Тюменской области приговорил мужчину к исправительным работам за долг в 861 тысячу рублей перед своим ребенком. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Сам мужчина заявил, что из-за проблем с работой не мог перечислять алименты на 8-летнего сына, но выплатит долг, как только трудоустроится. «На основании судебного приказа Александр Шорохов должен был платить алименты на своего 8-летнего сына. В период времени с 14 мая 2022 года по 09 августа 2022 года, зная, что он обязан платить алименты, являясь трудоспособным, свои обязанности не исполнял, чем нарушил решение суда. Не имея уважительных причин, никаких мер по погашению задолженности не предпринял, к регулярной выплате алиментов не приступил, официально не работал, в центр занятости не обращался и в качестве безработного не состоял», — сообщили в пресс-службе. Общая задолженность мужчины достигла 861 782 рублей. Шорохов признал свою вину, однако заявил, что платил алименты до сентября 2021 года, пока не появились проблемы с трудоустройством. Он также пообещал оплачивать алименты после того, как найдет себе работу. При этом мать ребенка сообщила, что мужчина никакой помощи сыну не оказывает и переводит на его содержание небольшие суммы. В итоге подсудимому назначили 6 месяцев исправительных работ. При этом из его зарплаты будет удерживаться 5% в пользу государства.