В Челябинске пропал девятилетний школьник. Фото

17 октября 2022 в 19:27 Размер текста - 17 +

Челябинцы разыскивают второго ребенка Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Челябинске объявили поиски девятилетнего школьника Егора Шерстнева. Как следует из данных поискового отряда «Легион-спас», из дома он ушел 17 октября. «Он ушел из дома 17 октября, и до сих пор о его местонахождении неизвестно. Был одет в спортивные штаны серого цвета, черную кофту, темно-синие кроссовки с темной подошвой», — сообщила группа «„Легион-спас“ — поиск пропавших людей Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». В паблике привели описание ребенка. Ростом он 155 см, имеет голубые глаза, короткие светло-русые волосы, среднего телосложения. Из того же дома на лице Трудовой 17 октября пропал другой мальчик, 13-летний Ильнур Япаров. В сообществе не сообщается, связаны ли как-то обе пропажи между собой. Егора Шерстнева в Челябинске разыскивают с 17 октября Фото: паблик «„Легион-спас“ — поиск пропавших людей Челябинск» во «ВКонтакте»

В Челябинске объявили поиски девятилетнего школьника Егора Шерстнева. Как следует из данных поискового отряда «Легион-спас», из дома он ушел 17 октября. «Он ушел из дома 17 октября, и до сих пор о его местонахождении неизвестно. Был одет в спортивные штаны серого цвета, черную кофту, темно-синие кроссовки с темной подошвой», — сообщила группа «„Легион-спас“ — поиск пропавших людей Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». В паблике привели описание ребенка. Ростом он 155 см, имеет голубые глаза, короткие светло-русые волосы, среднего телосложения. Из того же дома на лице Трудовой 17 октября пропал другой мальчик, 13-летний Ильнур Япаров. В сообществе не сообщается, связаны ли как-то обе пропажи между собой.