В Челябинске разыскивают 13-летнего мальчика. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар под Рефтинским. Свердловская область, карта, рефтинское лесничество, ориентирование на местности
Группа волонтеров занимается поиском пропавшего ребенка Фото:

В Челябинске разыскивают 13-летнего Ильнура Япарова. Согласно объявлению в группе поиска, он 17 октября ушел из дома в Металлургическом районе, и больше не выходил на связь.

«Ушел из здания по адресу улица Трудовая, 35А. Рост 155 сантиметров, телосложение среднее, азиатский цвет лица, глаза карие, волосы короткие черные», — говориться в объявлении группы поиска «Легион-СПАС» — Поиск пропавших людей» в «ВКонтакте».

В день исчезновения мальчик был одет в спортивный костюм черного цвета и черные кроссовки. Любую информацию по местонахождению мальчика можно сообщать по номерам телефона, указанным в объявлении.

Фото:

Все главные новости Челябинской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog

В Челябинске разыскивают 13-летнего Ильнура Япарова. Согласно объявлению в группе поиска, он 17 октября ушел из дома в Металлургическом районе, и больше не выходил на связь. «Ушел из здания по адресу улица Трудовая, 35А. Рост 155 сантиметров, телосложение среднее, азиатский цвет лица, глаза карие, волосы короткие черные», — говориться в объявлении группы поиска «Легион-СПАС» — Поиск пропавших людей» в «ВКонтакте». В день исчезновения мальчик был одет в спортивный костюм черного цвета и черные кроссовки. Любую информацию по местонахождению мальчика можно сообщать по номерам телефона, указанным в объявлении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...