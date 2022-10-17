Группа волонтеров занимается поиском пропавшего ребенка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске разыскивают 13-летнего Ильнура Япарова. Согласно объявлению в группе поиска, он 17 октября ушел из дома в Металлургическом районе, и больше не выходил на связь.

«Ушел из здания по адресу улица Трудовая, 35А. Рост 155 сантиметров, телосложение среднее, азиатский цвет лица, глаза карие, волосы короткие черные», — говориться в объявлении группы поиска «Легион-СПАС» — Поиск пропавших людей» в «ВКонтакте».

В день исчезновения мальчик был одет в спортивный костюм черного цвета и черные кроссовки. Любую информацию по местонахождению мальчика можно сообщать по номерам телефона, указанным в объявлении.