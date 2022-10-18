В Челябинске продают ночной клуб в парке

19 октября 2022 в 02:40 Размер текста - 17 +

Кафе работало в формате ночного клуба Фото: Размик Закарян © URA.RU В Челябинске продают кафе «Мятный Носорог», расположенное при входе в парк им. Терешковой. Кафе работало в формате ночного клуба. «Уникальное расположение на пересечении основных магистралей города, большое количество посетителей парка генерирует высокий трафик потенциальных клиентов. На огороженной территории земельного участка, на котором расположено кафе, также расположена летняя веранда, кирпичное строение — мангал, благоустроенный ландшафтный дизайн», — сказано на сайте объявлений «Авито». Там же перечисляются технические характеристики объекта: статус — некапитальное строение, площадь — 400 кв. м., отдельная входная группа на центральную аллею парка им. Терешковой, отопление — электрокотел, водоснабжение и водоотведение — локальные. Стоимость объекта составляет 3 млн. 750 тыс. рублей.

В Челябинске продают кафе «Мятный Носорог», расположенное при входе в парк им. Терешковой. Кафе работало в формате ночного клуба. «Уникальное расположение на пересечении основных магистралей города, большое количество посетителей парка генерирует высокий трафик потенциальных клиентов. На огороженной территории земельного участка, на котором расположено кафе, также расположена летняя веранда, кирпичное строение — мангал, благоустроенный ландшафтный дизайн», — сказано на сайте объявлений «Авито». Там же перечисляются технические характеристики объекта: статус — некапитальное строение, площадь — 400 кв. м., отдельная входная группа на центральную аллею парка им. Терешковой, отопление — электрокотел, водоснабжение и водоотведение — локальные. Стоимость объекта составляет 3 млн. 750 тыс. рублей.