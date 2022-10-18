18 октября 2022

В пермском музее на выставке картин будет работать психолог

© Служба новостей «URA.RU»
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Музей PERMM. Пермь, выставочный зал, музей, экскурсия, permm
После просмотра экспозиции с посетителями пообщается психолог (архивное фото) Фото:

В Пермском музее современного искусства зрителям предложили новый формат. На выставке художника Вадима Михайлова «Это другое» (18+) в PERMM будет работать практикующий психолог Ольга Копылова, которая поможет «прожить» образы, созданные автором.

«Теневые образы, представленные в проекте „Это другое“, приглашают поговорить о темной стороне жизни и одновременно о тех опорах и силах души, которые поддерживают человека в самые непростые времена. Мы обсудим впечатления и размышления по поводу работ художника, поделиться своими ощущениями, чувствами, ассоциациями, вызванными арт-объектами. Такой обмен способствует „проживанию“ образов, созданных художником, а также укрепляет и углубляет чувствование и понимание самого себя», — приводятся слова Копыловой на сайте музея.

Выставка Вадима Михайлова в PERMM объединяет более 50 работ. Экспозиция представляет собой «мрачный лабиринт, приглашающий зрителя заглянуть в „шкафы-порталы“ и проникнуть через них в мир потустороннего», описывают ее кураторы. Сеанс арт-медиации с психологом будет только один — 22 октября.

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В Пермском музее современного искусства зрителям предложили новый формат. На выставке художника Вадима Михайлова «Это другое» (18+) в PERMM будет работать практикующий психолог Ольга Копылова, которая поможет «прожить» образы, созданные автором. «Теневые образы, представленные в проекте „Это другое“, приглашают поговорить о темной стороне жизни и одновременно о тех опорах и силах души, которые поддерживают человека в самые непростые времена. Мы обсудим впечатления и размышления по поводу работ художника, поделиться своими ощущениями, чувствами, ассоциациями, вызванными арт-объектами. Такой обмен способствует „проживанию“ образов, созданных художником, а также укрепляет и углубляет чувствование и понимание самого себя», — приводятся слова Копыловой на сайте музея. Выставка Вадима Михайлова в PERMM объединяет более 50 работ. Экспозиция представляет собой «мрачный лабиринт, приглашающий зрителя заглянуть в „шкафы-порталы“ и проникнуть через них в мир потустороннего», описывают ее кураторы. Сеанс арт-медиации с психологом будет только один — 22 октября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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