Пермский губернатор нашел родственника среди мобилизованных

Дмитрий Махонин поделился впечатлениями от поездки в учебные центры Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время посещения учебных центров 15 октября встретил своего родственника. Об этом он заявил во время прямого эфира 19 октября на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Встретил там дальнего родственника, пообщался с ребятами из родного поселка (Рябинино в Чердынском округе — ред.). Есть разные настроения. Есть люди, которые настроены по-боевому. Людей из привычных жизненных условий перевезли в воинскую часть. Конечно, они почувствовали себя брошенными», — заявил губернатор.

Он рассказал, что проблемы у пермяков разные. Один попросил, к примеру, привезти дров пожилым родителям. А другой попросил помочь с детьми. Они жили с ним, а после отправки в учебный центр их передали матери, у которой есть проблемы с алкоголем. В каждой ситуации власти готовы помогать.

Ранее агентство писало, что губернатор Махонин посетил учебные центры в Елани и Тюмени. Незадолго до этого жены мобилизованных пермяков направляли Владимиру Путину обращение. О начале частичной мобилизации было объявлено 21 сентября. она проводится в рамках специальной военной операции на Украине, целью которой является денацификация и демилитаризация страны.