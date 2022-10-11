Жены мобилизованных пермяков обратились к Путину

12 октября 2022 в 08:45 Размер текста - 17 +

В адрес президента направили несколько десятков обращений от пермяков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Родные и близкие мобилизованных пермяков через сайт Кремля направили обращение к президенту России Владимиру Путину. Одна из авторов письма, чей муж был призван, Эльвира рассказала URA.RU, что побудило ее и других пойти на этот шаг. «Жены и родственники мобилизованных обратились к президенту, потому что ситуация в Пермском крае просто ужасная! У нас в регионе до сих пор не решен вопрос с оплатой питания в школах и детсадах для детей, чьих отцов призвали на фронт. В Крыму родным всех мобилизованных выплачивают по 200 тысяч рублей, причем не важно родители это или жена. Знаю семьи, в которых буквально есть нечего, а первую зарплату мобилизованным заплатят только в ноябре, до этого, находясь на обучении в части они будут получать около 15 тысяч», — возмущается Эльвира. В адрес президента направлено несколько десятков обращений от пермяков, которые просят разобраться в ситуации с единовременной выплатой для семей мобилизованных, оплатой питания в школах и детских садах. Также авторы письма просят оказать помощь самим призывникам по аналогии с другими регионами страны. По словам пермячки, родственники мобилизованных объединились в сообщество, где обсуждают вопросы, связанные с помощью близким, отправившимся служить. Именно там им и пришла идея обратиться к президенту. Новость по теме Пермские власти готовят льготы для семей мобилизованных В пресс-службе администрации губернатора Прикамья URA.RU сообщили, что краевые власти тесно взаимодействуют с семьями мобилизованных. «Буквально сегодня Дмитрий Николаевич провел встречу с руководителем Пермской региональной общественной организации „НАСМНОГО“ Ириной Ермаковой и председателем Пермского краевого совета женщин Лилией Ширяевой, которые курируют единый центр оказания помощи семьям мобилизованных. На ней проговорили необходимость постоянного контакта с родственниками, в том числе, в части оказания юридической помощи», — отметили в пресс-службе. На следующей неделе, после посещения губернатором учебных центров в Елани и Тюмени, состоится встреча Дмитрия Махонина с активом женского движения мобилизованных. Источник в администрации губернатора уточнил, что краевые власти намеренно не торопились с покупкой обмундирования для резервистов. «Далеко не факт, что все мобилизованные отправятся в зону боевых действий. А в учебных центрах они обеспечены всем необходимым. К моменту отправки все вопросы вещевого довольствия будут закрыты», — отметил он. Относительно региональных выплат источник отметил, что это федеральное полномочие. И на региональном уровне это недопустимая практика, поскольку возможности регионов не одинаковые. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин проведет прямой эфир, где ответит на вопросы, в том числе и о мобилизации. Частичная мобилизация объявлена Владимиром Путиным 21 сентября. Она проводится в рамках специальной военной операции, целью которой является демилитаризация и денацификация Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Родные и близкие мобилизованных пермяков через сайт Кремля направили обращение к президенту России Владимиру Путину. Одна из авторов письма, чей муж был призван, Эльвира рассказала URA.RU, что побудило ее и других пойти на этот шаг. «Жены и родственники мобилизованных обратились к президенту, потому что ситуация в Пермском крае просто ужасная! У нас в регионе до сих пор не решен вопрос с оплатой питания в школах и детсадах для детей, чьих отцов призвали на фронт. В Крыму родным всех мобилизованных выплачивают по 200 тысяч рублей, причем не важно родители это или жена. Знаю семьи, в которых буквально есть нечего, а первую зарплату мобилизованным заплатят только в ноябре, до этого, находясь на обучении в части они будут получать около 15 тысяч», — возмущается Эльвира. В адрес президента направлено несколько десятков обращений от пермяков, которые просят разобраться в ситуации с единовременной выплатой для семей мобилизованных, оплатой питания в школах и детских садах. Также авторы письма просят оказать помощь самим призывникам по аналогии с другими регионами страны. По словам пермячки, родственники мобилизованных объединились в сообщество, где обсуждают вопросы, связанные с помощью близким, отправившимся служить. Именно там им и пришла идея обратиться к президенту. В пресс-службе администрации губернатора Прикамья URA.RU сообщили, что краевые власти тесно взаимодействуют с семьями мобилизованных. «Буквально сегодня Дмитрий Николаевич провел встречу с руководителем Пермской региональной общественной организации „НАСМНОГО“ Ириной Ермаковой и председателем Пермского краевого совета женщин Лилией Ширяевой, которые курируют единый центр оказания помощи семьям мобилизованных. На ней проговорили необходимость постоянного контакта с родственниками, в том числе, в части оказания юридической помощи», — отметили в пресс-службе. На следующей неделе, после посещения губернатором учебных центров в Елани и Тюмени, состоится встреча Дмитрия Махонина с активом женского движения мобилизованных. Источник в администрации губернатора уточнил, что краевые власти намеренно не торопились с покупкой обмундирования для резервистов. «Далеко не факт, что все мобилизованные отправятся в зону боевых действий. А в учебных центрах они обеспечены всем необходимым. К моменту отправки все вопросы вещевого довольствия будут закрыты», — отметил он. Относительно региональных выплат источник отметил, что это федеральное полномочие. И на региональном уровне это недопустимая практика, поскольку возможности регионов не одинаковые. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин проведет прямой эфир, где ответит на вопросы, в том числе и о мобилизации. Частичная мобилизация объявлена Владимиром Путиным 21 сентября. Она проводится в рамках специальной военной операции, целью которой является демилитаризация и денацификация Украины.