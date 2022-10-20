В Белом доме признали, что могут оставить Украину без помощи

Республиканцы США начинают расходиться во мнениях насчет оказания поддержки Украины. Как сообщает Politico, в случае их победы на выборах в Конгресс, помощь Киеву может прекратиться.
«Внутренний раскол Республиканской партии по поводу того, как долго будет продолжаться американская помощь на Украину, выплескивается на всеобщее обозрение за несколько недель до промежуточных выборов, которые могут дать партии полный контроль над Конгрессом», — сообщили в издании. В Politico уточнили, что правительство США не предупреждало украинские власти о возможном прекращении помощи в случае победы республиканцев на выборах. Тем не менее, помощники Белого дома заявили об осознании Киевом такого развития событий.
Ранее республиканец от штата Калифорния Кевин Маккарти подтвердил, что в случае победы республиканцев на выборах, помощь Украине, с большой вероятностью, будет остановлена. Об этом сообщает MK.RU.
Страны Запада увеличили финансовую помощь Украине с начала российской спецоперации. Штаты потратил на Киев 41 миллиарда долларов
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Республиканцы США начинают расходиться во мнениях насчет оказания поддержки Украины. Как сообщает Politico, в случае их победы на выборах в Конгресс, помощь Киеву может прекратиться. «Внутренний раскол Республиканской партии по поводу того, как долго будет продолжаться американская помощь на Украину, выплескивается на всеобщее обозрение за несколько недель до промежуточных выборов, которые могут дать партии полный контроль над Конгрессом», — сообщили в издании. В Politico уточнили, что правительство США не предупреждало украинские власти о возможном прекращении помощи в случае победы республиканцев на выборах. Тем не менее, помощники Белого дома заявили об осознании Киевом такого развития событий. Ранее республиканец от штата Калифорния Кевин Маккарти подтвердил, что в случае победы республиканцев на выборах, помощь Украине, с большой вероятностью, будет остановлена. Об этом сообщает MK.RU. Страны Запада увеличили финансовую помощь Украине с начала российской спецоперации. Штаты потратил на Киев 41 миллиарда долларов