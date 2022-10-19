Депутат Заксобрания Челябинской области Александр Решетников купил партию берцев для мобилизованных земляков. Как сообщили в пресс-службе администрации Катав-Ивановского района, обувь передали в пункт сбора призванных на службу.
«Мы не можем оставаться равнодушными, сейчас важна любая помощь и поддержка нашим солдатам, которые защищают Родину. Сегодня доставили в пункт сбора в Катав-Ивановке партию берцев», — отметил Решетников.
К депутату от «Единой России» обратился однопартиец из Горнозаводского края Николай Шиманович. Он попросил обувь для участников спецоперации на Украине.
Кампания была объявлена 24 февраля. Главными целями были названы денацификация и демилитаризация Украины. 21 сентября в РФ стартовала частичная мобилизация.
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