Челябинский депутат купил берцы мобилизованным. Фото

20 октября 2022 в 15:49 Размер текста - 17 +

Партию берцев передадут мобилизованным Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат Заксобрания Челябинской области Александр Решетников купил партию берцев для мобилизованных земляков. Как сообщили в пресс-службе администрации Катав-Ивановского района, обувь передали в пункт сбора призванных на службу. «Мы не можем оставаться равнодушными, сейчас важна любая помощь и поддержка нашим солдатам, которые защищают Родину. Сегодня доставили в пункт сбора в Катав-Ивановке партию берцев», — отметил Решетников. К депутату от «Единой России» обратился однопартиец из Горнозаводского края Николай Шиманович. Он попросил обувь для участников спецоперации на Украине. Кампания была объявлена 24 февраля. Главными целями были названы денацификация и демилитаризация Украины. 21 сентября в РФ стартовала частичная мобилизация. Партия берцев отправилась в Ката-Ивановский район Фото: пресс-служба отделения партии «Единая Россия»

Депутат Заксобрания Челябинской области Александр Решетников купил партию берцев для мобилизованных земляков. Как сообщили в пресс-службе администрации Катав-Ивановского района, обувь передали в пункт сбора призванных на службу. «Мы не можем оставаться равнодушными, сейчас важна любая помощь и поддержка нашим солдатам, которые защищают Родину. Сегодня доставили в пункт сбора в Катав-Ивановке партию берцев», — отметил Решетников. К депутату от «Единой России» обратился однопартиец из Горнозаводского края Николай Шиманович. Он попросил обувь для участников спецоперации на Украине. Кампания была объявлена 24 февраля. Главными целями были названы денацификация и демилитаризация Украины. 21 сентября в РФ стартовала частичная мобилизация.