19 октября 2022

Челябинский депутат купил берцы мобилизованным. Фото

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Партию берцев передадут мобилизованным Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Депутат Заксобрания Челябинской области Александр Решетников купил партию берцев для мобилизованных земляков. Как сообщили в пресс-службе администрации Катав-Ивановского района, обувь передали в пункт сбора призванных на службу.

«Мы не можем оставаться равнодушными, сейчас важна любая помощь и поддержка нашим солдатам, которые защищают Родину. Сегодня доставили в пункт сбора в Катав-Ивановке партию берцев», — отметил Решетников.

К депутату от «Единой России» обратился однопартиец из Горнозаводского края Николай Шиманович. Он попросил обувь для участников спецоперации на Украине.

Кампания была объявлена 24 февраля. Главными целями были названы денацификация и демилитаризация Украины. 21 сентября в РФ стартовала частичная мобилизация.

Партия берцев отправилась в Ката-Ивановский район
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Депутат Заксобрания Челябинской области Александр Решетников купил партию берцев для мобилизованных земляков. Как сообщили в пресс-службе администрации Катав-Ивановского района, обувь передали в пункт сбора призванных на службу. «Мы не можем оставаться равнодушными, сейчас важна любая помощь и поддержка нашим солдатам, которые защищают Родину. Сегодня доставили в пункт сбора в Катав-Ивановке партию берцев», — отметил Решетников. К депутату от «Единой России» обратился однопартиец из Горнозаводского края Николай Шиманович. Он попросил обувь для участников спецоперации на Украине. Кампания была объявлена 24 февраля. Главными целями были названы денацификация и демилитаризация Украины. 21 сентября в РФ стартовала частичная мобилизация.
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© Служба новостей «URA.RU»
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