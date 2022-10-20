20 октября 2022

Челябинцы отправили в Донбасс 20 тонн груза. Видео

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Отправка гуманитарной помощи на Донбасс. Челябинск , погрузка, гуманитарная помощь донбассу
В Донбасс повезли муку и теплые вещи Фото:
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Жители Челябинска 21 октября отправили в Донбасс груз весом 20 тонн, состоящий из муки, теплых вещей и техники для дистанционного обучения. Как сообщила URA.RU сотрудник регионального исполкома ЕР Наталья Хмельникова, собрать все необходимое за короткий срок помогли предприятия, детские сады, совет ветеранов и школы.

«Поступило два обращения из города Ясиноватая, у них заканчивается мука для выпечки хлеба для бесплатной раздачи населению. Мы оперативно собрали муку. Решили сделать большую отправку, 20-тонную машину полностью загрузили. Помогли предприятия, школы детский сад и совет ветеранов» — рассказала Хмельникова.

Лицей №67 также отправил для жителей ДНР груз весом 804 килограмма, включающий в себя теплые вещи и обувь (адресно детям), художественную литературу и технику для дистанционного обучения. Это уже 18 отправка помощи на Донбасс. Всего с момента частичной мобилизации из Челябинска было отправлено 512 тонн груза.

На освобожденных территориях с 23 по 27 сентября были проведены референдумы за вхождение в состав России на правах субъектов. Референдумы признаны состоявшимися.

Отправка гуманитарной помощи на Донбасс. Челябинск
С начала частичной мобилизации в Донбасс из Челябинска ушло более 500 тонн груза
Фото:
Отправка гуманитарной помощи на Донбасс. Челябинск
Вместе с грузом отправили детские рисунки
Фото:

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Жители Челябинска 21 октября отправили в Донбасс груз весом 20 тонн, состоящий из муки, теплых вещей и техники для дистанционного обучения. Как сообщила URA.RU сотрудник регионального исполкома ЕР Наталья Хмельникова, собрать все необходимое за короткий срок помогли предприятия, детские сады, совет ветеранов и школы. «Поступило два обращения из города Ясиноватая, у них заканчивается мука для выпечки хлеба для бесплатной раздачи населению. Мы оперативно собрали муку. Решили сделать большую отправку, 20-тонную машину полностью загрузили. Помогли предприятия, школы детский сад и совет ветеранов» — рассказала Хмельникова. Лицей №67 также отправил для жителей ДНР груз весом 804 килограмма, включающий в себя теплые вещи и обувь (адресно детям), художественную литературу и технику для дистанционного обучения. Это уже 18 отправка помощи на Донбасс. Всего с момента частичной мобилизации из Челябинска было отправлено 512 тонн груза. На освобожденных территориях с 23 по 27 сентября были проведены референдумы за вхождение в состав России на правах субъектов. Референдумы признаны состоявшимися.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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